En dos años, Perú cayó 53 puestos en clasificación mundial de libertad de prensa, según RSF: ¿qué está pasando?

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas (OEA), en 1993. Desde entonces, la fecha es ocasión para reflexionar acerca de cómo se ejerce en el mundo y particularmente en nuestro país la profesión periodística, un ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

No obstante, en el Perú, el panorama de la libertad de prensa no es alentador. El día de ayer, viernes, la asociación transnacional Reporteros sin Fronteras (RSF) publicó su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, un estudio que categoriza la práctica periodística en 180 países, según la facilidad de los periodistas para ejercer su trabajo sin presiones o limitaciones de ninguna índole.

RSF ubicó a nuestro país en el puesto 130° de la clasificación y precisó que hemos retrocedido 53 puestos desde el 2022, año del golpe de Estado fallido del expresidente Pedro Castillo e inicio del gobierno de Dina Boluarte. Perú se encuentra actualmente por debajo de países de la región como Brasil (63°), Argentina (87°), Bolivia (93°), Ecuador (94°), Colombia (115°) y México (124°).

Según RSF, la libertad de prensa en nuestro país ha decaído "bajo el efecto del acoso judicial, las campañas de desinformación y las crecientes presiones sobre los medios independientes".

Resultados de la Clasificación de la libertad de prensa 2025, elaborado por RSFFuente: Facebook Reporteros sin Fronteras España

Cabe resaltar que, el pasado mes de marzo, una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitó nuestro país para evaluar el estado de la libertad de prensa. Por parte del Ejecutivo, la delegación fue recibida por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, mas no por la presidenta Dina Boluarte.

Tras la visita, la SIP indicó que existe un "discurso estigmatizante" contra los periodistas por parte de la jefa de Estado, a quien señaló como el actor político que "más hostiga a la prensa" con dicho discurso, seguida por "el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el [entonces] ministro del Interior, Juan José Santiváñez".

También señaló al Congreso por aprobar "una ley que permitirá acusar a ONG de 'activismo político', cuando "los medios mantienen alianzas con ONG; algunos de ellos reciben fondos económicos para proyectos periodísticos y actividades ligadas con el fortalecimiento de la libertad de expresión".

Además, señaló que el Parlamento "aprobó en primera votación un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para agravar las penas por delitos de difamación y calumnia, aumentando la pena hasta cinco años de cárcel"; y otra ley que "pretende reducir injustificadamente a un solo día el tiempo para atender las solicitudes de rectificación, de siete días previstos en la ley actual".

Ante este panorama, RPP conversó con Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), y Augusto Álvarez Rodrich, expresidente del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), respecto a lo que está pasando en nuestro país en materia de libertad de prensa y cómo esto viene perjudicando a los hombres y mujeres que ejercen la profesión.

Rodrigo Salazar: Perú ya está "en la categoría de países con alta restricción en la libertad de prensa"

El director ejecutivo del CPP resaltó que índices como el de la SIP, que se apoya en indicadores y encuestas, señalan que, en libertad de prensa, el Perú "viene cayendo sostenidamente todos los años, al punto de haberse convertido en el país que más puestos ha caído en los últimos 2 años".

"Ya está en la fracción o en la categoría de países con alta restricción en la libertad de prensa, a pesar de que hace unos 3 o 4 años estaba en la categoría de países con baja restricción. Eso es un indicador basado en encuestas y en entrevistas a personas que están especializadas en el tema. Entonces, de alguna manera, registra la problemática del Perú que está dentro de los países como México, Bolivia y Guatemala […] En México, se mata un periodista cada dos meses, en Guatemala hay un periodista preso ahora mismo, y en Bolivia, ya sabemos la situación que vive ese país", indicó.

Salazar Zimmermann resaltó que, si bien nuestro país no está a la altura de México en cuanto a tasa de periodistas asesinados por ejercer el oficio, sí lo está en cuanto a "degradación" del respeto a la libertad de prensa.

"Vemos también, por ejemplo, que en el Perú ninguna entidad del Estado defiende o promueve la libertad de expresión. Todo lo contrario. Tenemos un Poder Ejecutivo que, constantemente, agrede a la prensa, que limita su cobertura a través de una presidenta que no responde preguntas a la prensa hace 6 meses; un Parlamento que intenta legislar y lo hace cada vez que puede en contra de la prensa; una Defensoría del Pueblo que está pintada en la pared; una Policía que le pega a los periodistas cuando hay protestas; un Ministerio Público que allana casas de periodistas, que abre investigaciones descabelladas", enfatizó.

Asimismo, resaltó que, según un informe del 2024 de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), "aproximadamente, 30 periodistas [son] querellados todos los años, usualmente por funcionarios públicos o sus familiares".

"Treinta periodistas al año es un montón de gente. Consideremos que, dentro de esos 30 periodistas, previamente a la querella, pueden haber habido amenazas, insultos, persecución", sostuvo.

"Entonces, esto de alguna manera es un buen indicador, creo yo, de la situación que viven los periodistas como riesgo en el país. De hecho, nosotros, como Consejo de la Prensa Peruana, ya hace 3 años, más o menos, venimos diciendo ‘el incremento de la inseguridad ciudadana va a afectar directamente al periodista’, porque cuando se convierta la inseguridad ciudadana en un tema de noticia diaria, los extorsionadores, asesinos y demás, le pondrán la mira a los periodistas. Y eso es lo que pasó con Gastón Medina. Dios quiera que eso no suceda de nuevo con otros periodistas que investigan esos asuntos", enfatizó.

En ese sentido, indicó que ya ha tenido conocimiento de "historias de terror de periodistas de medios conocidos en el Perú que han tenido que dejar de firmar sus notas, sus artículos, porque han sido amenazados por bandas de extorsionadores".

"Es algo que está creciendo. Esperemos que eso no se convierta en algo a la mexicana, digamos", concluyó.

Augusto Álvarez Rodrich: "Los actuales políticos no entienden el papel del periodismo"

Por su parte, Álvarez Rodrich consideró que "los actuales políticos no entienden el papel del periodismo". En ese sentido, recordó un episodio ocurrido en 2022, cuando el Congreso, presidido por María del Carmen Alva, no permitía el ingreso de los periodistas al hemiciclo y demás espacios del Legislativo. En ese entonces, pudo reconocer que existía una "animadversión" unánime de congresistas de diversas bancadas contra la prensa.

"Cuando he conversado con gente en el Congreso, una vez que nos juntamos el Consejo de la Prensa, IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas, recordarán cuando a los periodistas los tenían en la plaza, no los dejaban entrar a cubrir en el Congreso. Entonces fuimos […] y adentro nos trataron muy bien, muy cordialmente, pero tuvimos la oportunidad de conversar con parlamentarios de Perú Libre, de Acción Popular, de varios partidos adentro y lo que encontré, para mi sorpresa, es una animadversión y una unanimidad de todos diciendo ‘los periodistas son gente que nos hace mucho daño y no tienen en cuenta el enorme esfuerzo que tenemos y simplemente nos están atacando todo el día’. Creo que eso tiene que ver con una incomprensión del papel del periodismo en la sociedad, es gente que no tiene una formación democrática", indicó.

"Los actuales políticos no entienden el papel del periodismo y eso pasa cuando la presidenta no da una entrevista. Tiene que ver con eso, de no entender que el periodismo es una manera de llegar a la gente, distinta a un discurso, pero todas las bancadas parlamentarias, de izquierda a derecha, creen que serían más felices si no estuviera el periodismo, claro, serían más felices ellos, porque podrían mochar sueldos sin que nadie diga que lo están haciendo", enfatizó.

Respecto a si en el panorama próximo habrá un cambio en esta situación, el expresidente del IPYS dijo que su pronóstico es reservado.

"Creo que hay problemas para lo que viene, pero en general por un clima en el país donde la inseguridad y el crimen organizado están avanzando. Esto ocurre en un contexto en el cual yo me temo que, en la campaña electoral, si se lee que contratas un sicario en Trujillo por S/300 [...], muchos candidatos en vez de un asesor de marketing van a contratar sicarios para destruir a su rival de la otra lista, al rival de su propia lista o al periodista que lo está cuestionando", señaló.

"Esto ocurre en un contexto de polarización muy grande, donde no hay mucha disposición a escuchar a la otra parte, a quien tiene un punto de vista diferente al tuyo y crees que tener un punto de vista diferente al tuyo es una herejía y hay que destruirlo, hay que sacarlo, hay que sacarlo del medio porque no piensa como el dueño, porque tiene algunas diferencias y el dueño puede estar presionado. Estoy hablando de provincias, sobre todo, con mucha presión política y del crimen que va a tener una influencia bien grande", indicó.

No obstante, consideró que la próxima campaña electoral será una buena oportunidad para que la prensa haga un trabajo de calidad.

"Creo que el trabajo es haciendo las preguntas correctas para que los políticos, los candidatos, las puedan revelar o puedan responder. Tengo la sensación que hoy día el periodismo ha cambiado mucho y a mí no me gusta eso, porque los periodistas hoy en día no son como antes, que hacían las preguntas correctas, ahora quieren tener las respuestas a todo. Y ahí cambia del periodismo a la política, entonces la franja se ha como diluido y creo que es momento de recuperar el papel del periodismo en hacer las preguntas correctas para que la gente pueda saber por quién está votando", puntualizó.