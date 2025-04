Wilson Soto pide a la jefa del Reniec que evalúe su permanencia en el cargo, tras denuncias de firmas falsas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista Wilson Soto (Acción Popular), en diálogo con RPP, indicó que ha remitido un oficio a Carmen Velarde, jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para que evalúe su permanencia en el cargo, tras conocerse casos de firmas falsas y afiliaciones indebidas en el proceso de inscripción de partidos políticos.

Según el parlamentario, la titular del Reniec no hizo el trabajo necesario en la verificación de firmas de los padrones presentados por las organizaciones políticas.

"Nosotros acabamos a enviar un oficio […] dirigido a la jefa nacional del Reniec. Hemos solicitado que evalúe su permanencia en esta importante institución. Yo creo que Reniec no ha hecho un trabajo necesario, porque no puede ser posible que tantos partidos en proceso de inscripción hayan falsificado tantas firmas", sostuvo.

"Yo creo que eso es sumamente preocupante, más aún, [cuando] puede ser posible que de los partidos políticos que se hayan inscrito [pueda surgir] el próximo presidente de la República. ¿Y cómo puede ser posible un partido político que se haya inscrito con firmas truchas y falsificadas? En base a ello, yo he solicitado la renuncia de la jefa nacional del Reniec", agregó.

Asimismo, el congresista indicó que, en la sesión de la Comisión de Constitución realizada este martes ha solicitado al presidente de dicho grupo de trabajo, Fernando Rospigliosi, que se cite a los representantes de los organismos electorales para que respondan por estos cuestionamientos. No obstante, consideró también que los partidos políticos que habrían incurrido en estas prácticas deberían declararse ilegales.

"Nosotros, hoy día, en la mañana, hemos sesionado en la Comisión de Constitución y hemos pedido que vengan que vengan los [representantes de los] organismos electorales para la próxima sesión para dar para dar las explicaciones del caso. Esto no podemos pasar por alto nosotros [...] Yo, personalmente, he dicho que venga la jefa nacional de Reniec", indicó.

"La responsabilidad, yo creo que es compartida, tanto de la Onpe, del JNE, y de Reniec, principalmente […] En este caso, estamos hablando de miles de falsificaciones y esos partidos también que se han constituido, que se han formado, tienen que declararse ilegales. No podemos permitir candidatos o líderes de algunos partidos políticos que ahora están encabezando se están manejando de manera fraudulenta", agregó.

Soto dice que Yessenia Lozano "no tiene impedimento" para ejercer jefatura del Centro de Modalidades Formativas

Por otro lado, Wilson Soto se pronunció por la designación de Yessenia Lozano como jefa del Centro de Modalidades Formativas en el Congreso, cargo al que fue propuesta por la Presidencia del Parlamento, y por el que percibe un sueldo mensual superior a los S/19 mil.

Según un reportaje de Cuarto Poder, Lozano Millones se autodenomina "hija política" de César Acuña y es militante de larga data de Alianza para el Progreso (APP), partido donde se desempeñó como secretaria nacional de Juventudes. Incluso, en su oficina en el Congreso, tenía un cuadro grande con la fotografía del fundador de APP.

Al respecto, el congresista acciopopulista consideró que Yessenia Lozano "no tiene impedimento" para ejercer dicho cargo. Incluso dijo que la conoce y que "no es una persona que recién llegó al Parlamento y tiene que aprender".

"Esta área que se ha creado por una resolución legislativa que todos los congresistas votamos y, es más, yo tuve la intervención en el pleno del Congreso de que yo estaba a favor para la creación de esta área. [Lozano] no tiene ningún impedimento personal, no está cuestionada", sostuvo.

"En principio, yo sí conozco a la señorita Yessenia, ella ha trabajado ya bastante tiempo en el Congreso. No es una persona que no conoce el Parlamento, es una persona que conoce. No es una persona que recién llegó al Parlamento y tiene que aprender", enfatizó.

Consultado si no le parecía un exceso que Lozano Millones gane un sueldo ascendente a S/19 mil, superior al que reciben los congresistas, Soto respondió: "Pero son cargos de confianza".

"Esto se aprobó en la Comisión de Constitución, era un proyecto de resolución legislativa que presentó la congresista Patricia Juárez. En su momento, en la Comisión de Constitución aprobamos y también en el pleno del Parlamento. Lo que se pretende con este era buscar jóvenes del tercio superior de las universidades nacionales y privadas para que en el Congreso de la República tengan sus prácticas", explicó.