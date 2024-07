"Es impredecible" saber a cuánto podría aumentar el precio del balón de GLP, dice exfuncionario del Minem

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad "Es impredecible" saber a cuánto podría aumentar el precio del GLP, dice exfuncionario del Minem

La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) ha advertido sobre el posible aumento de precio del balón de gas doméstico. Al respecto, el ex director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Erick García, explicó que esta alza respondería a factores internacionales por la importación de este elemento.

"Nosotros, como país importamos GLP, o sea, de la producción nacional, importamos casi 33 % de la demanda nacional, la importamos. ¿Eso qué significa? Que siempre vamos a depender de los precios internacionales. Cada vez que suba el precio internacional puede subir el precio en el país", dijo García en Ampliación de Noticias.

Tras la salida del balón de gas doméstico del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), comentó que, en los últimos años, se había convertido en un subsidio y explicó que el monto de dinero que ha aportado el Estado ha sido mayor del que ha recuperado. Asimismo, se mostró de acuerdo en que este fondo se active cuando suba el precio internacional.

"Nadie tiene la ciencia cierta cuál va a ser el precio internacional porque, como todos debemos saber, el precio internacional se mueve a veces por conflictos armados, porque hay más demanda en el otro hemisferio para calefacción, cosa que tampoco nosotros tenemos como país. Entonces, es un poco impredecible decir, va a subir a 70, va a subir a 60, no, eso no se puede decir", apuntó.

Gas natural para Lima y Callao

García también mencionó la importancia de masificar el uso de gas natural para poder distribuir el GLP en zonas del Perú donde el primero no puede llegar. Remarcó que, en Lima y Callao, se registra hasta un 50 % del consumo de GLP a nivel nacional.

"A la población más alejada hay que llevarle el GLP. Tenemos que cambiar los modelos, eso es algo que el Estado debería coordinar. Acá no es un tema de cuál es mejor, el GLP o el gas natural, no, los dos son hidrocarburos que tiene el país, que van a tener cocina, calefacción, agua caliente, pero es ver dónde va cada uno y cómo se complementa", refirió.

Sumado a esto, comentó que el gas natural es un servicio público, seguro y permitiría ahorrar en consumo a diferencia de lo que se gasta utilizando GLP.

"Yo creo que bajando en Lima y Callao podría sobrar un poco más de GLP para destinarlo a las regiones donde el gas natural en algunos sitios no está llegando y capaz no llegue porque no es tan eficiente por la poca población que se tiene", precisó.