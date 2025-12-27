Conoce los 16 feriados nacionales del Perú en el 2026

Los peruanos disfrutarán este 2026 de 16 feriados nacionales, tal como ocurrió en el año que termina.

En estas fechas, los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a un descanso remunerado; mientras que los estudiantes, de todos los niveles, detienen sus actividades.

Los feriados del 2026 comenzarán el primer día de enero, para conmemorar el Año Nuevo; tras lo cual habrá una larga espera hasta abril, cuando tendrán lugar los feriados por Semana Santa.



Estos son los feriados nacionales del 2026 en Perú:

Enero 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Febrero 2026

Sin feriados este mes.

Marzo 2026

Sin feriados este mes.

Abril 2026

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Mayo 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Junio 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Septiembre 2026

Sin feriados este mes.

Octubre 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre 2026

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre 2026

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

