Fiestas Patrias: conoce a los peruanos que mueven al Perú

Los peruanos destacan todo el año, muchos lo hacen de manera anónima o ante el silencio de la opinión pública. Conozcamos a algunos de nuestros compatriotas que han destacado en distintos ámbitos y que sirven de inspiración para la población.

Peruanos de todas las edades están dejando una huella imborrable con su talento, dedicación y creatividad. De esta manera, no solo inspiran con su desarrollo personal, sino que también contribuyen con sus logros al progreso de la comunidad.

Visita a la NASA

Uno de esos casos es el de Claudia Panta Hurtado, una escolar tumbesina de 14 años, quien podrá conocer la NASA, la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable del programa espacial civil y de las investigaciones aeronáuticas y aeroespaciales. Claudia llegará a la sede de la NASA en Houston como miembro de la tercera tripulación de niñas peruanas.

"Me ha encantado desde siempre la astronomía y he investigado bastantes cosas sobre ello. Ver a los astronautas peruanos me ha inspirado bastante para seguir mi meta", dijo.

Claudia fue seleccionada por haber desarrollado un proyecto significativo orientado a reducir los índices de contaminación mediante la aceleración del proceso de descomposición.

Logro gastronómico

Mitsuharu Tsumura, más conocido como 'Misha', es el chef peruano-japonés, que representa un orgullo nacional reflejado tanto en su trabajo como en su pasión culinaria. Este año, su restaurante Maido ha sido reconocido como uno de los cinco mejores del mundo, alcanzando el quinto puesto en la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2024. Este logro es un testimonio de su perseverancia y del trabajo en equipo que caracteriza su cocina.

“Esto es un esfuerzo realmente gigantesco, es titánico porque estás compitiendo contra el mundo. O sea, pongámonos a pensar, ¡cuántos restaurantes hay! Millones. Entonces, eso es Maido, por supuesto, pero también es Perú. Yo siempre digo que lo que nos genera la gastronomía en el Perú es esta sensación de alegría, de orgullo, y este reconocimiento y esta posición que hemos logrado nuevamente nos pone los reflectores encima, lo cual ayuda a que el Perú siga siendo vigente a nivel gastronómico”, destacó.

Y es que "Misha" somete a su restaurante a una constante innovación para mantenerse siempre relevante y sorprender a sus comensales, no solo con la comida, sino también con el ambiente.

Energía limpia e ilimitada

El trabajo del Dr. Luis Felipe Delgado Aparicio brilla tanto como el sol que busca recrear. Este reconocido físico peruano forma parte del equipo científico que alcanzó un hito en la energía nuclear al operar un sol artificial durante un tiempo récord en el complejo reactor WEST, ubicado en Francia.

Su logro consistió en mantener un plasma de fusión a 50 millones de grados Celsius durante 6 minutos, una temperatura tres veces más alta que la del núcleo solar, que alcanza los 15 millones de grados Celsius. El objetivo de este avance es obtener una fuente de energía limpia e ilimitada para el futuro.

“Queremos resolver el problema de energía mundial a través de la fusión nuclear. Lo que sigue es aumentar la temperatura un par de grados más y hacerlo prácticamente constante. La forma como tú y tus oyentes cargan un teléfono, un televisor es prácticamente energía constante. Entonces lo hemos logrado por varios minutos, ahora queremos lograrlo por varias horas, varios meses, varios años, y así darle energía al mundo de una forma ilimitada a través de la fusión nuclear de hidrógeno”, expresó.

Campeona ajedrecista

Otra peruana que está dejando huella en el país es Nievevska Torres, de 14 años, quien comenzó a jugar ajedrez a los cinco años gracias a las enseñanzas de su padre, Genaro Torres. Desde entonces, no ha parado de acumular medallas y trofeos, ganándose el apodo cariñoso de La fiera, entre familiares y amigos.

A pesar de las adversidades y del poco apoyo recibido por parte de las autoridades deportivas, Nievevska se ha consagrado como campeona mundial escolar de ajedrez sub-15 al obtener la medalla de oro en la modalidad clásica. Compitió en un torneo que incluyó ajedrecistas escolares de 25 países. Ella menciona que su única preocupación es cuando pierde clases para representar a nuestro país en competencias internacionales.

“Dicen que a los niños y niñas cuando juegan ajedrez como que les hace madurar más, pero eso de ahí también es un beneficio porque, bueno, uno le ayuda a madurar a pensar las cosas. A veces se hacen unas preguntas filosóficas. También, algunas veces perdía las clases ya que los torneos internacionales eran como días del colegio, pero siempre mis profesores han tenido una imagen positiva de mí”, afirmó.

Claudia, Misha, Luis Felipe y Nievevska, al igual que muchos otros, comparten algo especial: mueven al Perú con su talento y dedicación, convirtiéndose en una inspiración para otros. Ellos son ejemplos de orgullo para sus familias y comunidades, demostrando con su trabajo y dedicación el esfuerzo que a diario realizan miles de peruanos para contribuir al desarrollo nacional.