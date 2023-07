Disciplina, esfuerzo y talento: historias de compatriotas que valen un Perú [Informe]

Actualidad Valen un Perú [Informe]

El escritor peruano y premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa posa para una fotografía durante la ceremonia de ingreso a la Académie Francaise (Academia Francesa), en París, el 9 de febrero de 2023. - | Fuente: AFP

Por Deysi Portuguez

No es ningún secreto que Virgilio Martínez es un destacado chef cuyo innovador concepto gastronómico ha llevado a su restaurante Central a ser catalogado como el mejor del mundo en el prestigioso ranking The World's 50 Best, lista que cada año clasifica a los mejores restaurantes y bares a nivel internacional.

El chef ve a Central como una escuela porque, según sus palabras, “habla del Perú, de nuestra agricultura y de nuestra relación con el alimento". El restaurante opera en Lima desde 2009 y en la actualidad es uno de los referentes mundiales del rubro gastronómico.

Virgilio Martínez es consciente de que el premio obtenido representa una gran oportunidad para la cocina peruana en su conjunto.

"Agradecimiento y también una sensación de responsabilidad con el Perú por los saludos, las felicitaciones, por las responsabilidades, los pendientes. Más ganas de trabajar", dijo el chef. "Creo que también es una muy buena oportunidad porque hay muchos restaurantes para mostrar que hacemos una comida que le gusta al mundo y pueda representar al Perú en otros países", agregó.

Otro peruano destacado es el nobel peruano Mario Vargas Llosa, quien se convirtió en el primer escritor latinoamericano en ser admitido en la Academia de la Lengua Francesa, situando su nombre al lado de otros grandes de la literatura mundial como Voltaire, Montesquieu, Victor Hugo y Alejandro Dumas.

Tras dicho reconocimiento, el arequipeño autor de "La ciudad y los perros", La fiesta del chivo", "Los jefes" y otros títulos, fue honrado en Palacio de Gobierno con la condecoración de la Orden El Sol del Perú, una de las más altas distinciones que el Estado peruano entrega a los ciudadanos por su aporte a las artes, las letras, la cultura, la política, entre otros campos.



"Mis principales experiencias formativas fueron tal vez con el Perú y gran parte de mi obra nace de ellas. Aunque vivo en el extranjero, los asuntos del Perú nunca me han sido ajenos", destacó Mario Vargas Llosa. "Le agradezco nuevamente la generosidad que ha tenido al imponerme esta condecoración que me honra y que me conmueve", añadió.

Quien también ha sido motivo de distinción por su trabajo es el teniente de la Policía Nacional del Perú, Martín Perales. Él dejó las labores administrativas en una comisaría para convertirse en un policía de calle y, sin esperarlo, en el héroe de una empresaria a quien rescató de un grupo de secuestradores, en el distrito limeño de Los Olivos.

Valentía y pasión

Tras el rescate y la captura de los delincuentes, la mujer expresó su agradecimiento con un emotivo abrazo al agente policial, escena que conmovió a muchos peruanos.

Debido a su valentía, el teniente Perales y otros 17 efectivos fueron condecorados con la Orden al Mérito de la Policía Nacional del Perú por sus intervenciones en favor de la ciudadanía. Durante su discurso de agradecimiento, el oficial reafirmó su compromiso con la institución.

"Como me lo decían mis instructores, no basta ser policía sino sentirse policía sino sentirse policía. Y si muero hoy y vuelvo a nacer mañana volvería a ser policía. Viva la PNP", señaló Martín Perales.

También es motivo de orgullo Fanny Cornejo, bióloga que ganó el Indianápolis Price 2023, uno de los reconocimientos más importante del mundo para la protección de la vida silvestre.

Ella fue distinguida por su trabajo y dedicación en defensa de la conservación del mono choro de cola amarilla, que solo vive en el nororiente del Perú y que está clasificado como especie amenazada de extinción.

La bióloga sanmarquina contó que su interés por la protección del mono, también llamado tupa, pacorrunto, quillirruntu o quilla corote, surgió cuando era adolescente.

"Este premio ha sido muy emocionante porque es como un reconocimiento al trabajo que mi organización viene realizando durante estos últimos 16 años, nos está dejando saber que estamos haciendo las cosas bien, que estamos sumando, que poco a poco podemos generar este cambio y que realmente esperamos que la plataforma que nos ha brindado el premio pueda hacer que cada día más peruanas y peruanos puedan conocer la enorme riqueza que tiene el país y puedan unirse a las diferentes iniciativas que tenemos en este momento para poder contribuir a especies tan emblemáticas como lo es el mono choro cola amarilla", dijo Fanny Cornejo.

El trabajo que hacen estos peruanos es una clara manifestación de aquello que se puede conseguir mediante la constancia, la pasión y el interés por su trabajo, por sí mismos y por toda la comunidad. Es un ejemplo de lo que millones de peruanos hacen a diario en diversos ámbitos, en busca del desarrollo y el bienestar general.