La Festividad de la Virgen de la Candelaria movió más de S/117 millones y atrajo a casi 93 000 turistas en 2026

El estudio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reveló que el flujo de visitantes creció 7,9 % respecto al 2025. La cifra de este año consolida a la festividad como uno de los principales motores de la economía de Puno durante la temporada.

La Festividad de la Virgen de la Candelaria volvió a confirmar su peso como uno de los mayores motores económicos y culturales del sur del país. Este 2026, la celebración generó un movimiento económico de S/117,6 millones y atrajo a 92 960 turistas nacionales y extranjeros, según un estudio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El informe Estudio sobre el impacto de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026 dio cuenta que el flujo de visitantes creció 7,9 % respecto al 2025, cuando se registraron 86 000 turistas y un impacto económico de S/111 millones. La cifra de este año consolida a la festividad como uno de los principales motores de la economía de Puno durante la temporada.

Del total de visitantes, 89 320 fueron turistas nacionales y 3 640 extranjeros. El gasto de los viajeros peruanos alcanzó los S/109,7 millones, mientras que los internacionales desembolsaron S/7,9 millones, principalmente en hospedaje, transporte, alimentación, confección de trajes y artesanía.

"Estas cifras no solo reflejan la recuperación sostenida del sector, sino que ratifican el significativo potencial del turismo interno como actividad dinamizadora de las economías locales", señaló el Mincetur en un comunicado.

Los principales mercados emisores nacionales fueron Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y Moquegua. En el ámbito internacional destacó la presencia de visitantes provenientes de Bolivia, España, Italia, Chile y Estados Unidos.

Afluencia masiva y perfil del visitante

El reporte, elaborado por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía del Mincetur, subrayó la fortaleza del turismo interno: el 92,8% de los encuestados señaló que viajó a la región motivado directamente por la festividad.

Más allá del impacto económico, la convocatoria fue multitudinaria. Más de 338 000 personas participaron en las actividades, entre ellas 140 mil espectadores —entre residentes y turistas— y 198 000 danzantes y músicos.

La permanencia promedio fue de cuatro noches en el caso de visitantes nacionales y de cinco noches para extranjeros. De acuerdo con la investigación, el gasto individual también marcó diferencias: S/ 1 228 en promedio para peruanos y S/ 2 180 para viajeros internacionales.

Los destinos más visitados

Durante su estadía, los turistas no solo participaron en las actividades centrales de la festividad, sino que recorrieron los principales atractivos de la región. Entre los más visitados figuran la Plaza de Armas de Puno (81,5%), el Lago Titicaca (75,6%), la Catedral de Puno (64,1%), las Islas Uros (44,9%), la Isla de Taquile (14,4%) y Chucuito (10,2%).

En cuanto a actividades, predominaron las de diversión y entretenimiento (51,9%), culturales (49,4%), urbanas (47,2%), compras (35,4%) y turismo gastronómico (29,1%).