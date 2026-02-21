El verano arrecia: Lima y toda la costa peruana registrarán un incremento de temperaturas los próximos días

El verano arrecia. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que Lima y toda la costa peruana soportará un incremento de temperaturas diurnas y nocturnas los próximos días.

En un comunicado, el ente estatal informó que estas condiciones se presentarán entre el lunes, 23 de febrero, hasta el jueves, 26 de febrero, en las distintas regiones del litoral peruano.

“Se prevé cielo con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y en diversas ciudades de la costa. Hacia la tarde, noche y/o madrugada se espera un aumento de nubosidad”, refirió el Senamhi.

¿A qué se debe este incremento de temperaturas?

Según el Senamhi, estas condiciones “están asociadas al incremento de la temperatura superficial del mar y al ligero debilitamiento de vientos del sur en el transcurso de la semana”.

Esto, apuntó el organismo, permitirá “una mayor disipación de la cobertura nubosa y la generación de un ambiente más cálido, especialmente en zonas alejadas del litoral”.

“Asimismo, la mayor nubosidad nocturna, sumada a una menor ventilación, favorecerá el aumento de las temperaturas nocturnas y una sensación de bochorno en algunos distritos, especialmente en los distritos más alejados del litoral”, refirió el Senamhi.

“No obstante, hacia la tarde y noche se presentará nubosidad con probabilidad de episodios de lluvia dispersa intermitente principalmente en distritos alejados del litoral. Asimismo, no se descartan episodios de ráfagas de viento hacia el atardecer”, añadió.



Pronósticos para Lima Metropolitana y la costa peruana

Según los pronósticos del Senamhi, en Lima Metropolitana, las temperaturas diurnas “oscilarán entre los 27 °C y 30 °C en los distritos de Lima oeste y Lima centro, y alrededor de los 32 °C en los distritos ubicados en Lima este y Lima norte”.

En tanto, se prevén valores entre 30 °C y 33 °C en La Libertad, 28 °C y 34 °C en la región Lima y Áncash, entre 31 °C y 36 °C en Ica y entre 28 °C y 35 °C en la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna. Para la costa norte, se esperan valores entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes, y entre 30 °C y 35 °C en Lambayeque.

