EsSalud declara Alerta Amarilla en todos sus establecimientos para garantizar atención ante temporada de lluvias intensas

EsSalud señaló que la medida busca asegurar la continuidad operativa de los servicios críticos, el mantenimiento de infraestructura y la disponibilidad de brigadas de respuesta.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) dispuso la implementación de la Alerta Amarilla en todos sus establecimientos sanitarios a nivel nacional, con el fin de prevenir, reducir y atender los efectos de las lluvias intensas, inundaciones y activaciones de quebradas.

Esta medida se enmarca dentro del Plan de Lluvias 2025–2027 y tiene como objetivo proteger la vida y la salud de los asegurados y la población en general.

EsSalud indicó en un comunicado que la alerta activará medidas preventivas y de respuesta inmediata, garantizando la continuidad de la atención en áreas críticas como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), emergencias, quirófanos, centros obstétricos, bancos de sangre y otras áreas de hospitalización.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, destacó que la protección de los asegurados es la prioridad principal.

"Nuestra prioridad absoluta es la protección de la vida y la salud de nuestros asegurados y de la población en general. Con la activación de esta Alerta Amarilla estamos movilizando todos nuestros recursos logísticos y humanos para que ningún evento natural interrumpa la atención, especialmente en las zonas de mayor riesgo", declaró.

Se dispondrán roles de turno, brigadas de intervención y se mantendrán operativos los sistemas de comunicación y transporte sanitario las 24 horas, para actuar frente a cualquier contingencia.

Además, se llevarán a cabo trabajos preventivos en infraestructuras, equipos y abastecimiento de suministros médicos y básicos como agua, combustible y medicamentos.

La Oficina de Defensa Nacional coordinará con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para activar protocolos de respuesta ante emergencias derivadas de las lluvias.