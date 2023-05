Gotas delictivas, los préstamos de dinero que terminan en extorsión

"Pues hacer ese click le va a resultar lo peor que pudo haber hecho en su vida porque en este momento voy a proceder a hacer el 'boletinaje', a enviar todas esas fotografías a sus contactos, a revisar su celular, a ver sus mensajes, sus registros de llamadas. Así que tiene una hora para realizar el pago"

Este es el mensaje que le dejaron a Sofía luego de negarse a pagar 230 soles como parte de un préstamo solicitado por una tía suya. Su familiar accedió al ofrecimiento que un grupo de desconocidos le hizo con tan solo mostrar su DNI. Bastó que ella hiciera click a un enlace de internet que le hicieron llegar a su teléfono celular para que los prestamistas accedieran a su base de datos y a sus contactos.

Después de eso empezaron las llamadas extorsivas. Ahora Sofía es una de las cinco personas de su entorno que bajo amenazas son coaccionadas a entregar dinero de manera reiterativa, "gota a gota", de lo contrario filtrarán fotos suyas trucadas ofreciendo supuestos servicios sexuales a todos sus contactos.

“Me mandaron una foto de mi familiar ofreciendo su servicio, y si yo no accedía en esos momentos a pagar la deuda pues iba a aparecer mi foto en todas las redes. Una señora indica que si no pagamos dicha deuda pues nos van a seguir molestando, o que tengan cuidado a la hora de ir por la calle porque no vaya a pasar una moto, o sea tratan de como que meterte miedo”, relata Sofía.

En lo que va el 2023, la Policía Nacional ha desarticulado 7 bandas criminales y ha capturado a 65 personas vinculadas al “Gota a Gota”, a nivel nacional. ¿En qué consiste esta modalidad delictiva? El General PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Investigación Criminal Dirincri, lo explica.

“El gota-gota es una modalidad delictiva en la cual concurren varios crímenes, varios delitos. Consiste simplemente en hacer un préstamo de dinero y cobrar intereses fuera de lo legal y que terminan en extorsión, con daños a la propiedad e inclusive amenazas graves y violentas contra las personas y los intereses van del 20, 30, 40, 50, 60%”, explica.

"Academia" gota a gota

Una modalidad que según la policía llegó desde Colombia y se instauró primero en Piura, Chiclayo, Chimbote, Trujillo y ahora ya está en 97 ciudades en nuestro país. Además, se ha modernizado y ahora incluye movimientos a través de cuentas bancarias y el uso de aplicaciones, mediante las cuales además de cobrar las deudas se obtiene información personal y sensible de las víctimas.

La demanda de dinero rápido ha hecho que la modalidad del gota a gota crezca rápidamente entre la gente al margen de la ley a tal punto que se han creado las "academias" donde se enseña la manera de desempeñarse en esta modalidad delictiva, según lo detalla el general Arriola.

“A decir de ellos mismos la academia del gota a gota porque los forman, los capacitan y le dicen en qué consiste este sistema y cómo es que deben trabajar y luego les dan un kit que no es otra cosa más que un teléfono móvil, un cuaderno de notas, una motocicleta para que vayan a hacer el trabajo y abundante publicidad", dice el jefe de la Dirincri.

Publicidad que consiste en la distribución de volantes, afiches y hasta tarjetas de presentación que la policía ha logrado incautar en diversos operativos. Y en distintos lugares del país.

Por la modalidad, se trata del delito de usura, el mismo que se castiga con una pena privativa de libertad de dos a cuatro años, según el código penal peruano. El juez supremo Juan Carlos Checkley, detalla que de sumarse otros delitos la pena podría llegar hasta la cadena perpetua.

“En el caso de que se sumen todos los delitos de organización criminal, usura, organización criminal, extorsión, coacción, asesinato por sicariato, homicidios, la pena puede ser altísima llegando hasta los 35 años o cadena perpetua si se dieran los casos”, precisa.

Acceder a préstamos fáciles y rápidos no siempre es la respuesta a nuestros problemas económicos, piénselo muy bien porque puede convertirse en el mar que irá creciendo gota a gota hasta ahogarnos. Si es víctima de esta modalidad no dude en acudir a la comisaria más cercana o llamar de manera anónima a la línea 1818 del ministerio del Interior.