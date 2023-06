Junín: 'Pan de anís de Concepción', la primera especialidad tradicional garantizada en Perú

Actualidad "El 'Pan de anís de Concepción' tiene características particulares, destaca Sergio Chuez

Indecopi: "Pan de anís de Concepción" es la primera especialidad tradicional garantizada | Fuente: RPP

El director de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Sergio Chuez, destacó que el 'Pan de anís de Concepción' es la primera especialidad tradicional garantizada en el Perú.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Sergio Chuez recordó que Indecopi en septiembre del 2018 incorporó en la legislación la figura de especialidad tradicional garantizada y con su reglamento desde el 2021.

"¿Qué busca la especialidad tradicional garantizada? Lo que busca es reconocer preparaciones alimenticias destinadas al consumo humano que tienen un componente de tradicionalidad en sus involucrados, sea en la materia prima o los ingredientes. Es decir, en el proceso productivo, elaboración o transformación. En otras palabras, lo que se busca proteger son recetas tradicionales, formas especiales o tradicionales de preparación de alimentos", explicó.

En ese sentido, Sergio Chuez precisó que se ha demostrado que el 'Pan de anís de Concepción' de la región Junín ha mantenido una forma de elaboración constante, recurrente y tradicional por 32 años que ha merecido este reconocimiento del Indecopi.

"Una especialidad tradicional garantizada lo que hace es añadirle valor al producto y mejora la competitividad. Eso como primer punto y lo segundo me parece sumamente importante y lo conversábamos con la gente de Concepción es que una figura de esta naturaleza permite también preservar y conservar estos saberes ancestrales y tradicionales y saber hacer que se transmitió por generaciones entre la población de Concepción", dijo.



"Con características particulares"

El representante del Indecopi aseguró que la localidad de Concepción tiene más de 400 años de tradición panificadora. Además, destacó el método tradicional del molido del trigo a mano para hacer el "Pan de anís de Concepción" y con un horno que incorpora arcilla especial de la zona que incluye caballo humano.

"El uso de hoja de hoja de eucalipto para la limpieza del horno que le da un sabor especial para el pan de anís. Por supuesto los ingredientes tradiciones como la harina de trigo regional, el anís, el agua de manantial, el horneado a leña, hay insumos únicos que se utilizan en la elaboración del pan. Todo eso ha confluido con características particulares que han merecido este reconocimiento de especialidad tradicional garantizada", dijo.

Asimismo, Sergio Chuez esto no es una patente, ya que no es producto nuevo o invento para solucionar problemas de carácter técnico. Esto es un reconocimiento a la tradición de la elaboración de una preparación alimenticia particular.

¿Otra especialidad tradicional garantizada?

Sergio Chuez afirmó que existen muchos productos y platos típicos peruanos que pueden recibir el reconomiento de especialidad tradicional garantizada.

"Se trata acá de trabajar de manera conjunta entre el sector privado y el sector público para poder identificarlos y hacer el trabajo de investigación que demuestre esta tradición en la elaboración o ingredientes. Por ejemplo, estando acá en Huancayo, una posibilidad grande sería la 'papa a la huancaína' que espero podamos trabajarlo y tener pronto una especialidad tradicional garantizada para ella también", sostuvo.