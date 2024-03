Actualidad Los medicamentos genéricos y su disponibilidad para la población [INFORME]

Por Jacqueline Meza



Isabel, de 62 años, diagnosticada con hipotiroidismo hace 45 años, requiere levotiroxina sódica diariamente. Para tratarlo debe consumir una dosis diaria. La versión genérica de la medicina le costaba 54 soles por caja de 100 pastillas, pero ahora, por recomendación médica, usa la versión de marca que supera los 150 soles por caja.

"Sufro de hipotiroidismo he estado tomando por años la levotiroxina que es genérico, el médico me recomendó que tomara eutirox, que es lo mejor que el genérico", dice Isabel.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), los medicamentos genéricos contienen el mismo ingrediente activo que los de marca, aunque pueden diferir en aspectos como color y sabor, sin comprometer su rendimiento, seguridad o efectividad.

Antes de la pandemia de la COVID-19, el Ministerio de Salud emitió el Decreto de Urgencia, que obligaba a las farmacias a ofrecer un listado de medicamentos genéricos a nivel nacional. Esto introdujo una alternativa a los medicamentos de marca habituales.

Con la evolución de la pandemia en el Perú, se amplió la prórroga de la norma que incluía una lista extendida de medicamentos a precios bajos. Sin embargo, el pasado 25 de febrero esta norma llegó a su fin, generando incertidumbre en la población y evidenciando la necesidad para muchos ciudadanos de contar con medicamento genéricos.

Según Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, la falta de prórroga de la norma que aseguraba el acceso a medicamentos genéricos fue un descuido por parte del Ministerio de Salud.

"El Ministerio de Salud debió prorrogar o ser permanente. Entonces mucha población, la gran mayoría de la población no tiene dinero para comprar medicinas, medicamentos. Y algunos medicamentos son buenos, no sé qué sean malos, sino lo que pasa es que saber dosificar, qué se yo. Entonces, allí hay un descuido del Ministerio de Salud", dijo Urquizo a Ampliación de Noticias de RPP.

Medicamentos como Amoxicilina, Azitromicina, Cefalexina, Clorfenamina maleato, Prednisona y Metformina clorhidrato están en la lista promovida por el Ministerio de Salud. Por su bajo costo en su versión genérica, son una alternativa más económica y accesible para peruanos como Estela, de 53 años.

"Porque siempre dicen lo genérico es igual que los de marca, pero si uno se acerca a un centro que es una clínica, nos dan otro tipo de medicación. Por supuesto que nos va a costar más caro, la medicación, porque el genérico es un medicamento más cómodo", dijo una mujer que buscaba medicinas en una farmacia.

La no prórroga del decreto de urgencia significa que las farmacias y boticas ya no están obligadas a tener un stock de medicamentos esenciales genéricos, pero aún pueden ofrecerlos si lo desean.

Para Sonia Delgado, decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, es necesario revisar el listado de medicamentos que incluía el Decreto de Urgencia ya que contiene tratamientos que fueron hechos en medio de una pandemia.

"No es que haya surgido de una decisión de la decana del Colegio de Químicos Farmaceuticos del Perú, sino que esto ya estaba de manera explícita en estos documentos normativos, ¿no? Porque es un listado, el último que salió, orientado a los medicamentos que se utilizaban en la época de pandemia. Nosotros necesitamos y creemos que debe haber un listado y que sea no específico para una pandemia o lo que nos tocó atravesar sino que ya quede establecido para tener una posición bastante clara sobre estas necesidades", dijo a RPP.

El titular del sector Salud, César Vázquez, anunció la creación de una mesa de trabajo para abordar esta problemática. Simultáneamente, en el Congreso de la República, algunas bancadas parlamentarias han presentado proyectos de ley para ampliar la disponibilidad de medicamentos genéricos para la población.

Mientras ello ocurre, Francisco, un adulto mayor de 65 años, continúa recorriendo las farmacias en el Cercado de Lima en busca de Metformina, un medicamento para tratar su diabetes, enfermedad que le diagnosticaron hace 10 años.

"Yo consumo metformina de 850 miligramos, consumo una tableta diario. En el seguro me dan 30 tabletas. En caso no hay en el seguro compro en la farmacia. En generico de 30 tabletas me cuesta 15 soles. Si es comercial, más son los 50 soles. Yo prefiero consumir de marca, porque me han dicho que su efecto es más rápido. Mientras que el generico es más lento. Muchas veces esto, sobrepasas mi economía", relata Francisco.

Muchos prefieren los medicamentos de marca por recomendación médica, por influencia del personal de la botica o farmacia, por creer que son de mejor calidad o porque simplemente no encuentran el medicamento en su versión genérica en el mercado.

Según la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab), el 98% de los hogares en el país utiliza medicamentos genéricos, mientras que el 65% de las familias a optando por ellos debido a su precio. Además, el 33% elige medicamentos genéricos por su mayor disponibilidad en los puntos de venta.