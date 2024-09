Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Más de 300 escuelas están en riesgo de ser afectadas por incendios forestales, según representante de Unicef

Las repercusiones en la salud de niños, niñas y madres gestantes por el efecto de los incendios forestales en la Amazonía pueden ser mayores debido a factores como la inhalación de humo, el cual puede ser hasta diez veces más perjudicial y afectar las vías respiratorias de los menores, según afirmó Javier Álvarez, representante de Unicef en Perú.

En Ampliación de Noticias, mencionó que ya se viene coordinando con autoridades regionales para atender las necesidades de la población afectada, así como implementar acciones como el uso de mascarillas KN95 para prevenir males de salud. Asimismo, hizo énfasis en cómo pueden afectar los incendios a la educación de menores.

"Tenemos casi 317 escuelas en alto riesgo de ser afectadas por los incendios en toda la geografía de Perú. Entonces, también tenemos ya una brecha de infraestructura muy grande en educativa en el país, intentar preservar estas escuelas", añadió.

Por otro lado, Álvarez remarcó que el bajo caudal de los ríos en la Amazonía complica la distribución de alimentos a la población vulnerable, una problemática atribuida al cambio climático y a los efectos de las emisiones de dióxido de carbono.

"Si no hay caudal, no podemos distribuir los alimentos y están subiendo significativamente de precio. Esto es algo que nos importa y además, la causa subyacente sabemos que es el cambio climático, algo a lo que las emisiones de CO₂ del Perú netas no son tan grandes comparadas con otros países industrializados, pero los efectos son tremendos", refirió.

Apoyo psicológico a menores

Más allá de las pérdidas materiales, el funcionario precisó de que también se está trabajando la parte emocional de quienes se han visto afectados por la emergencia. Por ello, apuntó que ya se viene trabajando para brindar apoyo psicosocial a menores.

"Va a haber muchas pérdidas, ha habido muchas pérdidas materiales y los chicos, las chicas, quedan golpeados muy fuerte y algunas veces es complicado hacerles ese diagnóstico porque no lo expresan abiertamente y necesitamos de muchos profesionales, psicólogos, pedagógicos, que sean capaces de atender a esas necesidades", relató.