¿Sabías que se puede recibir pensión de alimentos hasta los 28 años? Conoce en qué casos se amplía este beneficio

Actualidad ¿Sabías que se puede recibir pensión de alimentos hasta los 28 años? Conoce los detalles aquí

Si bien es cierto que los hijos menores de edad tienen derecho a recibir una pensión de alimentos, esta se puede extender por encima de los 18 años cuando ellos todavía no pueden solventarse por sí mismos. Así lo manifestó la abogada de familia Lorena Fernández en el programa Encendidos de RPP.



La especialista indicó que el límite para recibir esta pensión será los 28 años de edad, pero dependerá de que los hijos todavía no puedan vivir solos o no puedan sustentarse dentro del margen de los 27 años.

"O sea si yo soy un joven que está estudiando y tengo 24, 25 o 27 años, en teoría todavía mis padres me deben dar una pensión para poder estudiar", mencionó.



No obstante, para que los hijos mayores de 18 años puedan recibir la pensión de alimentos van a tener que demostrar que están siguiendo estudios universitarios o técnicos. "No es que el papá o la mamá me van a mantener y yo no voy a hacer nada", apuntó Fernández.



Hay que tener en cuenta que el hijo ya no podrá acceder a una pensión de alimentos de los padres si es que ya formó una familia, contrajo matrimonio o tiene una unión de hecho formalmente legalizada.



También hay que precisar que la pensión de alimentos se tendrá que dar hasta que los hijos terminen la universidad o el instituto. Una vez concluido sus estudios, ya no tendrían por qué seguir pidiendo dicha pensión. "Si soy un jovencito que he terminado la universidad o el estudio técnico a los 22 o 24 años, ya no podría seguir pidiendo alimentos", dijo la abogada Lorena Fernández.



Recordemos que la pensión de alimentos -legalmente hablando- involucra seis rubros. Estos son: educación, vivienda, salud, recreación, vestimenta y alimentos. Todos estos rubros engloba lo que es la palabra "alimentos".

Especialista recuerda que la pensión de alimentos debe cubrir educación, vivienda, salud, recreación y vestimenta | Fuente: RPP