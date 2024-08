Pescadores de Tumbes denuncian constantes robos en altamar: ¿cuál es la respuesta de la Marina de Guerra?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Pescadores de Tumbes denunciaron constantes robos en altamar

Un grupo pescadores de Tumbes denunciaron esta semana constantes asaltos en altamar, en las zonas conocidas como ‘Banco de Máncora’ y ‘Plateros’, cerca de la frontera con Ecuador.

El pescador ‘Alex’ – cuyo nombre original no se reveló por temor a represalias – contó este martes a RPP que los criminales armados, a bordo de deslizadores con motores potentes, interceptan las embarcaciones artesanales y les roban la mercadería, los celulares, el combustible y los equipos de navegación, entre otros bienes que juntos suman más de S/ 5 000.

Más de diez pescadores han muerto durante los asaltos, según la denuncia. | Fuente: RPP

El trabajador denunció también que, por la forma de hablar, presumen que los delincuentes son de nacionalidad ecuatoriana, y que las autoridades marítimas y regionales no atienden oportunamente sus denuncias.

“A veces no nos hacen caso; más bien, toman represalia contra nosotros. Somos una burla para ellos. Muchas veces nos piden toda la documentación, que muchas veces no la tenemos y ponen peros y no nos dejan pescar”, contó.

Marina de Guerra responde a denuncia de pescadores tumbesinos

A un día de la denuncia, el capitán de Puertos de Zorritos, Emilio Huaco Espinosa, respondió en La Rotativa del Aire que la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, y la Capitanía de Puertos, realiza las labores de policía marítima en el mar tumbesino.

Huaco Espinosa contó que, en este punto del país, la Marina cuenta con una patrullera marítima, seis patrulleras de costa, dos deslizadores de bahía, y una estación de vigilancia electrónica.

Así, detalló que muchas los pescadores de las caletas tumbesinas no reportan los robos pertinentemente por temor a represalias de los delincuentes, por lo que no se puede acudir a tiempo a atrapar a los criminales.

El capitán de Puertos de Zorritos, Emilio Huaco Espinosa, conversó esta mañana con RPP. | Fuente: RPP

Consultado por las quejas de los pescadores sobre las trabas burocráticas a la hora de denunciar, respondió que parte del protocolo es requerir las licencias y el resto de los papeleos de las embarcaciones; y que, a su juicio, los pescadores interpretan esto como una “represión”.

“Como ciudadanos pueden presentar su denuncia independientemente, lo que ellos manifiestan es que se les exige su matrícula, certificado de seguridad, carné de pesca […]. No es que exista una represalia”, alegó.

¿Se ha capturado a los delincuentes?

El capitán de Puertos de Zorritos también reportó que, en lo que va del 2024, se han realizado 174 operativos en el litoral; sin embargo, en esos despliegues no se ha logrado capturar a ni uno de los criminales implicados en los asaltos a los pescadores artesanales, quienes reportan que estos atracos se registran desde hace diez años.

“Hemos tenido acciones de control con la finalidad de reducir este tipo de incidentes”, informó.

Finalmente, Emilio Huaco reiteró el pedido a los pescadores para denunciar oportunamente los robos. “Estamos preparados y entrenados para ir. Sí, tenemos los combustibles y los medios”, acotó.