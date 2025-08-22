Delia Espinoza dice que fallo del TC no afecta autonomía de la Fiscalía: "Nosotros no podemos dejar de investigar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal de la Nación Delia Espinoza, en una conferencia de prensa realizada este viernes, se pronunció respecto al reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dispuso que se suspendan investigaciones fiscales contra la jefa de Estado y delimitó los alcances del artículo 117 de la Constitución respecto a las investigaciones al titular de la Presidencia.

La titular del Ministerio Público precisó que la resolución del máximo intérprete de la Carta Magna señala que se suspenden tres investigaciones contra la mandataria -"sobre presunta organización criminal, donde están involucrados el hermano de la señora y también su abogado Mateo Castañeda [...]; el caso de las llamadas protestas sociales [...]; y sobre el caso Rolex"-, cuyas denuncias constitucionales ya habían sido interpuestas ante el Congreso. "Por lo tanto, la suspensión señalada por el TC simplemente quedaría sin mayor consecuencia hasta que culmine el mandato de la señora presidenta", estimó Espinoza.

No obstante, resaltó que lo que dispone el TC no es que se deje de investigar, sino que se considere determinadas pautas para realizar las diligencias.

"Las pautas de competencia institucional están descritas en el fundamento 136. ¿Qué dice el fundamento 136? Cuando se nos habla de pautas de competencia institucional, si vamos al diccionario ‘pautas’ significa directrices, sugerencias o algunas recomendaciones de reglas que se podrían llevar. ¿Por qué? Porque en una parte señala que, ante una noticia criminal referida al presidente de la república por presuntos delitos, podrá disponer el fiscal. Podrá. No dice ‘deberá’. Por eso, siempre en el mundo del Derecho los términos utilizados son muy importantes", explicó.

"¿Cuándo dice ‘podrá’ qué quiere decir? Que el titular de la acción penal, es decir el fiscal, tiene que, discrecionalmente, tomar en cuenta estas pautas, estas recomendaciones o directrices. No dice ‘deberá’ disponer. ¿Qué cosa? Toma de declaración, pedidos de información y solicitar entrega de prueba documental", agregó.

Espinoza Valenzuela sostuvo que el TC estableció que "en ningún caso [...] se podrán disponer actos de investigación que no respeten la dignidad del cargo".

"En eso estamos todos de acuerdo […], que no se le afecte su honorabilidad, su investidura, que no se ofenda, que no se afecte el ejercicio efectivo de la autoridad estatal y que sean limitativos de los derechos fundamentales. Estamos de acuerdo", precisó.

"Por lo tanto, el TC, consideramos, ha sido cuidadoso de darnos estas pautas o recomendaciones sobre estas diligencias y, tengan por seguro, que el Ministerio Público va a continuar con su deber de perseguir los delitos. Terminamos nuestras diligencias, suspendemos. Si es que hay caso, ya no lo vamos a remitir al Congreso. No hay problema. Pero no vamos a dejar de investigar, no se puede dejar de investigar", remarcó.

"El TC no nos ha dicho ‘no investiguen’"

La fiscal de la Nación destacó que su entidad va a seguir "cuidando escrupulosamente cumplir con lo que señala el TC, pero la autonomía del Ministerio Público no ha sido tocada, no ha sido vulnerada con esta resolución".

"Repito: ha sido muy cuidadoso el TC, no nos ha dicho ‘no investiguen’. Nos ha dicho ‘sigan investigando, cuidando la dignidad presidencial'", aseveró.

Espinoza remarcó que el Ministerio Público no puede dejar de cumplir con su función constitucional de perseguir el delito, por lo que continuarán ejerciendo ese rol, considerando lo dispuesto por el fallo.

"El Estado peruano se encuentra vinculado obligatoriamente a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por lo tanto, nosotros no podemos dejar de investigar los presuntos delitos de corrupción. No se puede, porque también estaríamos infringiendo la propia Constitución", indicó.

"Conclusión: podemos seguir investigando en tanto y en cuanto se siga respetando, porque vamos a seguir respetando y no solo la dignidad de la más alta autoridad de la Nación, sino de todos los peruanos. Siempre se respeta a todos, sean funcionarios o no", puntualizó.