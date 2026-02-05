Reportan fallas en el sistema de radar del Aeropuerto Jorge Chávez que podrían generar retrasos en vuelos

Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, informó que se vienen registrando problemas en el sistema de radar del principal terminal aéreo del país.

Según el comunicado, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), operador de la torre de control, se encuentra aplicando medidas de contingencia, situación que podría generar retrasos en la programación de los vuelos.

Ante este escenario, LAP recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto permanente con sus respectivas aerolíneas a fin de conocer el estado de sus vuelos y evitar inconvenientes.

La concesionaria del aeropuerto precisó que continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con el restablecimiento del sistema y la normalización de las operaciones aéreas.

#ATENCIÓN 🚨✈️

En este momento, se reportan problemas en el sistema de radar del aeropuerto. Corpac, operador de la torre de control, viene aplicando medidas de contingencia, que podrian generar retrasos en los vuelos.



Recomendamos a nuestros pasajeros mantenerse en contacto… — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) February 6, 2026

Falla en radar obliga a operar salidas de forma manual

Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), señaló en Conexión de RPP que, hasta el momento, no se ha emitido un NOTAM (Notices to Airmen), que es el aviso oficial mediante el cual se comunica a las aerolíneas sobre restricciones operativas en un aeropuerto.

No obstante, indicó que la información preliminar recibida señala que las llegadas de vuelos “van a seguir siendo regulares”, mientras que las salidas serán gestionadas “de forma manual”, es decir, sin el apoyo de radar, a fin de “tratar de evitar mayores contingencias y afectaciones a los pasajeros”.

“Para que sea algo más sencillo de entender, en vez de tener un proceso automatizado, vamos a pasar a un proceso manual”, sostuvo.

El representante de AETAI manifestó, también, que todavía no se cuenta con un número exacto de vuelos retrasados o cancelados, debido a que el problema continúa.

Sin embargo, advirtió que la afectación podría ser mayor debido a que la falla se registra en plena hora punta nocturna, que se extiende aproximadamente desde las 7:00 de la noche hasta la 1:00 de la madrugada, periodo en el que arriban vuelos internacionales.

Ante este escenario, recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a las comunicaciones de sus aerolíneas, así como a la información oficial publicada por el aeropuerto.