CORPAC informó que se restableció el control automático del tránsito aéreo tras contingencia técnica

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó que el sistema de control automático del tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue restablecido, luego de registrarse una contingencia técnica que afectó temporalmente las operaciones aéreas.

A través de un comunicado, indicó que entre las 17:20 y las 19:59 horas se presentó una falla en “la presentación de imágenes del Centro de Control de Tránsito Aéreo”, lo que obligó a aplicar de inmediato “la gestión de vuelos por procedimiento”, con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones mientras se realizaban las labores de diagnóstico y reparación del sistema.

Asimismo, señaló que, como consecuencia de esta contingencia, algunos vuelos registraron retrasos y que sus salidas “se encuentran en proceso de regularización”.

En ese sentido, CORPAC precisó que en estos momentos, “el sistema de control de tránsito aéreo está operando con normalidad”.

La entidad afirmó que la seguridad de los vuelos estuvo garantizada en todo momento y reafirmó que la seguridad operacional constituye su máxima prioridad.

Finalmente, agradeció la comprensión de las aerolíneas y de los usuarios ante las eventuales demoras ocasionadas por esta situación.

Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, alertó previamente que se registraron problemas en el sistema de radar del principal terminal aéreo del país y que CORPAC, el operador de la torre de control, se encontraba aplicando medidas de contingencia, situación que podría generar retrasos en la programación de los vuelos.

Ante este escenario, LAP recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto permanente con sus respectivas aerolíneas a fin de conocer el estado de sus vuelos y evitar inconvenientes.