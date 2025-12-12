Gobierno crea Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

El Ministerio del Interior oficializó la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar la propuesta de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 2249-2025-IN, publicada este viernes en el Diario Oficial El Peruano.

Este plan, entendido como un instrumento de gestión, tiene como fin orientar las políticas y acciones para enfrentar la inseguridad en el país.

El grupo estará bajo la conducción del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública y tendrá la misión de diseñar un plan que establezca ejes estratégicos, metas, responsables, plazos e indicadores, con el objetivo de responder de manera efectiva a la coyuntura delictiva y reducir la incidencia de bandas y organizaciones criminales.

Composición multisectorial

El Grupo de Trabajo Multisectorial estará integrada por representantes de los principales sectores vinculados a la seguridad y el sistema de justicia, tales como:

- Viceministerio de Seguridad Pública (presidencia).

- Viceministerio de Orden Interno.

- Policía Nacional del Perú.

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

- Ministerio Público.

- Poder Judicial.

- Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

- Superintendencia Nacional de Migraciones.

De acuerdo con la resolución ministerial todos los integrantes participarán ad honorem, según lo establecido en la norma.

Asimismo, las entidades deberán designar a sus representantes titulares y alternos a través de una comunicación escrita dirigida a la Secretaría Técnica del mencionado grupo, dentro de los dos días hábiles posteriores a la publicación de la resolución.

Funciones y plazos

El documento señala, también, que el Grupo de Trabajo estará encargado de establecer un cronograma de trabajo para el período de vigencia; elaborar un plan de trabajo detallado que contemple actividades, responsables y plazos; producir el informe final que contenga la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y coordinar y articular con las unidades de organización del Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y otras entidades competentes para la elaboración del plan.

La Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial recaerá en la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, que brindará apoyo técnico y administrativo.

El Grupo de Trabajo deberá instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles y tendrá una vigencia de 30 días calendario, periodo que podría ampliarse previa justificación.

Su funcionamiento será financiado con el presupuesto de las entidades que lo integran, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Presidente cuestionó el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Cabe recordar que a inicios de este mes el presidente de la República, José Jerí, reiteró la decisión de su Gobierno de dejar sin efecto el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual cuestionó por ser "de escritorio y lejano a la realidad".

Mediante su cuenta de X, el mandatario remarcó que el plan vigente "no nos sirve", por lo que quedará sin efecto. Agregó que se tiene pensada la creación de un nuevo marco normativo basado "en la realidad y pensando en el futuro".

Añadió que esta nueva estrategia estará basada en el plan de seguridad ciudadana que rigió de 2013 a 2018, así como del plan Bratton, elaborado por el exjefe de la Policía de Nueva York, Boston y Los Ángeles, William Bratton, y que, en su momento, buscó ser implementado en la Municipalidad de Lima bajo el mandato de Alberto Andrade.

"Vamos a construir uno sobre la realidad y pensando en el futuro. Uno sobre la base, objetivos, ideas y formas del plan 2013-2018, plan Bratton del 02, nuestras instituciones, aportes de quienes han generado resultados a nivel internacional y local, así como de todo patriota que quiera contribuir", indicó.