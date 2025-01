Rolando Arellano señala que la clave para el desarrollo del país es recuperar la solidaridad entre peruanos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Arellano Consultoría para Crecer, Rolando Arellano Cueva, dijo esta mañana que es necesario recuperar la solidaridad entre los peruanos, como un motor esencial para el desarrollo del país.

En el programa Ampliación de Noticias, Arellano indicó que, aunque el Perú es un país de trabajadores y con múltiples aspectos positivos, existe un déficit en cuanto a la cooperación entre ciudadanos, algo – dijo – que históricamente ha sido parte fundamental de nuestra cultura.

"Si pudiéramos cambiar un estado de ánimo que nos ayudaría a crecer, sería uno que nos marca negativamente. Somos muy trabajadores, pero nos falta solidaridad", afirmó el especialista.

En este sentido, Arellano mencionó que, de acuerdo con sus cifras, tres de cada cuatro peruanos trabajan de manera aislada, ya sea de forma independiente o con familiares cercanos, y que el país ocupa una de las posiciones más altas en cuanto a desconfianza en la región.

Recordó que, a lo largo de nuestra historia, el Perú se ha caracterizado por su capacidad de trabajar en conjunto, citando ejemplos como la minka o el trabajo colectivo de los incas, donde la cooperación era esencial para avanzar.

Sin embargo, aseguró que esta solidaridad se ha ido perdiendo con el tiempo, por lo que a a su criterio el cambio radica en replantear la forma de trabajar y pensar en conjunto.

"Si cinco personas tienen un carro y lo empujan de manera individual, avanzarán despacio. Pero si los cinco se concentran en empujar un carro a la vez, avanzarán mucho más rápido", ejemplificó.

La evolución del comportamiento de los consumidores

Asimismo, Arellano reflexionó sobre la evolución del comportamiento de los consumidores peruanos, quienes, gracias al acceso a más información y la apertura de mercados, ahora tienen mayor poder y capacidad de elección.

"Hoy, los consumidores ya no se conforman, se quejan si algo no les parece y hacen valer su poder", explicó.

No obstante, lamentó que esa misma actitud de exigir lo mejor no se aplique de manera consistente a la hora de elegir a nuestras autoridades. "Nos quejamos de nuestras autoridades, pero no asumimos que nosotros mismos las hemos elegido", subrayó.

El consultor también destacó que, a pesar de las decisiones políticas desafortunadas tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, el Perú ha experimentado un crecimiento económico y social que, aunque no ha sido perfecto, ha superado las expectativas.

"El país está mucho mejor de lo que hubiéramos esperado, dadas las circunstancias", expresó.

Finalmente, Arellano hizo un llamado a la acción colectiva, instando a los líderes del país a motivar a la población a colaborar y apoyar los esfuerzos del gobierno. "No solo es necesario reconocer que necesitamos ayuda, sino pedirla activamente a los ciudadanos, quienes también deben comprometerse a colaborar", concluyó.