La buena noticia de los Bolivarianos

| Fuente: Andina

Entre las muchas cosas buenas que pasaron en nuestro país en el 2024, y que a las que no les hemos dado una mirada positiva de la amplitud que merecería, se encuentra el inmenso triunfo de nuestros compatriotas en los Juegos Bolivarianos 2024 de Ayacucho. Ese olvido no es justo para nuestros esforzados deportistas ni para nuestros jóvenes, que podrían seguir su ejemplo, y tampoco lo es para todos los peruanos que podríamos enorgullecernos más del triunfo de nuestro país

¿Sabía usted, paisano o paisana, que hace más de 70 años que el Perú no obtenía el primer lugar en los Juegos Bolivarianos, donde participan diez países latinoamericanos, como Colombia, Chile, Bolivia, República Dominicana, Panamá y otros?, ¿que esta vez obtuvimos 114 medallas, frente a las 95 de Colombia- sí, 19 medallas más que el país que más ganaba antes-?, ¿que tuvimos 49 medallas de oro frente a las 29 de Chile y las 16 de Venezuela? Y que los triunfos no fueron solo en deportes tradicionales olímpicos como pesas, gimnasia y atletismo, sino también en disciplinas más variadas, como el ajedrez, el frontón y DOTA2, mostrando la diversidad de habilidades de nuestros compatriotas

Quizás parte de la poca difusión fue porque el tan querido fútbol puede opacar otras habilidades. Sin duda también contribuyó el que le dimos mucha más importancia a las noticias de nuestra pequeña política y a que tal vez creemos que mostrar lo bueno que ocurre es apoyar a las autoridades que no nos simpatizan. Pero eso no puede excusar que no hayamos puesto en relieve esta competencia, realizada aquí, en Ayacucho, en el corazón del Perú y de América latina, cuando se conmemoraba el bicentenario de la batalla que liberó al continente.

No queremos creer que la falta de reconocimiento a los logros nacionales se deba a que algunos, como las luciérnagas, creamos que solo podemos brillar cuando hay oscuridad, y que les hubiéramos dado mayor difusión si hubiéramos quedado muy abajo en el medallero. No importa, pues cualquiera sea la razón principal, una mirada positiva nos propondría, paisana, paisano, empezar este año 2025 con la actitud contraria, agradeciendo a Kevin Martínez, Mía Rodríguez, Thaís Fernández, Valeria Garcés, Brigitte Morales, Jessenia Bernal, los hermanos Jorge y Deysi Ccori y a los muchos otros jóvenes atletas que se esforzaron por ganar en los Bolivarianos, haciéndonos campeones a todos los peruanos.

¿De qué otra manera cree usted, paisana, paisano, que podemos estimular más a que los logros de nuestros compatriotas se conviertan en ejemplo para todos?

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.