SENAMHI: Pronóstico del clima hoy domingo 15 de febrero 2026

Clima en Lima y regiones para hoy ,domingo , 15 de febrero
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿Cómo es el clima en el Perú y cuál sería el mejor por regiones?

El clima en el Perú es altamente diverso debido a su geografía, que incluye costa, sierra y selva, además de la influencia de la Cordillera de los Andes y la corriente de Humboldt. En la costa predominan temperaturas templadas y humedad alta, en la sierra los días suelen ser soleados con noches frías, mientras que en la selva el clima es cálido y lluvioso durante gran parte del año. Esta variedad convierte al país en uno de los territorios con mayor diversidad climática de Sudamérica.

Determinar el “mejor” clima depende del estilo de vida y actividades de cada persona. Quienes prefieren temperaturas templadas suelen elegir ciudades costeras como Lima o Trujillo; para quienes buscan un clima seco y soleado, la sierra sur como Arequipa o Cusco es ideal; y los que disfrutan de calor tropical optan por regiones de la selva como Iquitos o Tarapoto. Cada zona del país ofrece un clima particular que influye en el turismo, la agricultura y la vida cotidiana.


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 25° • Noche 23°

Máx./Min.
26°/22°
Humedad
84%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
10 km/h
Arequipa
Actualizado 4:00 am hora Perú
13°

Nublado

Día 16° • Noche 13°

Máx./Min.
16°/13°
Humedad
94%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Trujillo
Actualizado 4:00 am hora Perú
26°

Nublado

Día 24° • Noche 23°

Máx./Min.
27°/22°
Humedad
73%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Cajamarca
Actualizado 4:00 am hora Perú
10°

Chubascos

Día 14° • Noche 12°

Máx./Min.
16°/10°
Humedad
94%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Chiclayo
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Chubascos

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
29°/23°
Humedad
89%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Piura
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Chubascos

Día 28° • Noche 27°

Máx./Min.
33°/24°
Humedad
82%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
9 km/h
Cusco
Actualizado 4:00 am hora Perú

Nublado

Día 13° • Noche 11°

Máx./Min.
16°/8°
Humedad
89%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Iquitos
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
30°/22°
Humedad
96%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
2 km/h
Pucallpa
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Nublado

Día 26° • Noche 26°

Máx./Min.
29°/23°
Humedad
94%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Huancayo
Actualizado 4:00 am hora Perú

Nublado

Día 13° • Noche 11°

Máx./Min.
15°/9°
Humedad
90%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tacna
Actualizado 4:00 am hora Perú
21°

Parcialmente nublado

Día 25° • Noche 22°

Máx./Min.
27°/21°
Humedad
74%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Ica
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 27° • Noche 24°

Máx./Min.
30°/22°
Humedad
79%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Tarapoto
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 25° • Noche 24°

Máx./Min.
28°/22°
Humedad
98%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Huánuco
Actualizado 4:00 am hora Perú
15°

Nublado

Día 19° • Noche 18°

Máx./Min.
22°/15°
Humedad
94%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Tumbes
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Lluvia

Día 27° • Noche 26°

Máx./Min.
29°/24°
Humedad
90%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
9 km/h
