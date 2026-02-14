“Se requiere un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que tenga cinco o siete medidas puntuales”, según experto

Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, consideró que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana debe priorizar medidas puntuales frente a casos de sicariato y extorsiones, sobre todo, en medio del clima electoral por los venideros comicios.

"Lo que nosotros señalamos desde el principio del Gobierno del presidente Jerí fue que lo que se requiere en esta temporada de transición es un plan político, un plan que tenga cinco o siete medidas puntuales, que priorice temas de sicariato, extorsiones y efectivamente elecciones. Creemos que en un mundo de buenas intenciones se han entrampado en temas técnicos, que son importantes en un gobierno de largo plazo", expresó en Enfoque de los Sábados.

"[Los temas técnicos] Es la necesidad de definir algunos servicios específicos, de ponerles demasiados elementos de medición, de plantear algunos temas que, insisto, técnicamente pueden ser muy relevantes, pero no responden a la urgencia de lo que tenemos en este momento, y que además ya estaban resueltos en la política nacional", añadió.

Al respecto, el experto aseguró que tener un documento "demasiado técnico" no debería ser la mayor preocupación "cuando la urgencia es priorizar" temas frente a la seguridad ciudadana.

"Lo que se ha debido hacer, y hubiese sido mucho más ágil, digamos, es de esas prioridades elegir siete cosas que permitan un horizonte inmediato dentro de lo que un gobierno de transición puede hacer, tiene a la mano. (...) Estamos tal vez preocupándonos por tener un documento demasiado técnico, cuando la urgencia es priorizar algunos de esos servicios para poder responder ágilmente a la demanda ciudadana", sostuvo.

"Epidemia de homicidios"

Por otro lado, Zevallos mencionó que el Perú "vive una epidemia de homicidios" con una tasa que supera los diez asesinados por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

"Hoy día podemos afirmar que el Perú vive una epidemia de homicidios. La valla se pone en los 10 [asesinados] por cada 100 000 habitantes y las dos fuentes de información más confiables en estos temas nos ponen por encima. La del comité estadístico que el presidente mismo anunció nos pone en 10.7 desde el año pasado, no del 25, sino de 24. Y los datos policiales nos colocan bastante por encima, por 15 por cada 100 000 habitantes. En ambos casos encontramos que, y se puede afirmar de forma tajante, que vivimos ya una epidemia de homicidios", informó en Enfoque de los Sábados.

Aseguró que, según encuestas internacionales, las estadísticas confirman que el país se encuentra en una tendencia creciente de homicidios desde 2021.

"Es muy posible que en los últimos años ese dato solamente aumente o incremente, a pesar de los límites que puede tener la información disponible", añadió.

Por eso, sostuvo que, si el horizonte en temas de seguridad es reducir los homicidios, es evidentemente prioritario trabajarlo frente a los casos de sicariato y extorsión.

Postergan el Plan

Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó el último viernes la postergación, una vez más, de la presentación en Plan de Seguridad Ciudadana.

Según mencionó en RPP, el motivo es para seguir recogiendo más recomendaciones de otras entidades estatales involucrados en el tema.

"[El plan] fue presentado ante Conasec y ahí se han recabado recomendaciones y sugerencias sumamente importantes de la Municipalidad de Lima, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial. El Ministerio Público nos hizo llegar sugerencias en más de 30 páginas y eso amerita que no puede ser aprobado de manera inmediata", señaló en el programa Las cosas como son, de RPP TV.