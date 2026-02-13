Reniec atenderá este sábado, en pleno San Valentín : lugares y horarios de atención para trámites y entregas de DNI

· Además del sábado 14 de febrero, Reniec brindará atención este domingo 15 de febrero en varias sedes ubicadas en Lima, Cajamarca, Loreto, Junín y más. Conoce cuáles son, dónde están ubicadas exactamente y sus horarios.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anuncia que este sábado 14, día de San Valentín, y domingo 15 de febrero atenderá en varias de sus agencias, ubicadas en diferentes regiones del Perú.

Durante estas jornadas, la entidad brindará servicios vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), recojo y, en algunos casos, registros civiles. La atención en las sedes será en horarios diferenciados.

A continuación, se informa cuáles son las sedes de la entidad registral que atenderán este fin de semana, y otras recomendaciones.

Sedes y horarios de atención de Reniec este sábado 14 y domingo 15 de febrero

Reniec confirmó la atención en varias de sus oficinas ubicadas en Lima, Cajamarca, Arequipa, Cusco, entre otras regiones. Algunas de estas sedes atenderán desde las 08.15 a. m.

De acuerdo con la lista de lugares habilitados durante el fin de semana, Reniec abrirá sus puertas en las siguientes oficinas, agencias y MAC en Lima:

OR Independencia

OR Miraflores

OR Lurín

OR Lima

OR Chosica

OR Cieneguilla

OR Callao

OR Santa Anita, entre otros.

Así como en dicha región, la entidad registral atenderá durante el fin de semana en diferentes lugares del país. Conoce la lista completa de sedes y horarios de atención en este ENLACE.

Vigencia del DNI convencional (azul y amarillo), estado de trámite y otras recomendaciones

El Reniec recuerda que el DNI azul sigue siendo válido para todo tipo de trámite registral, bancario, civil y electoral hasta la fecha de caducidad impresa en el documento

En el caso del DNI amarillo, si está vigente, estos pueden ser utilizados para identificar a los menores en sus procesos de matrícula escolar.

Reniec informa que varios trámites se pueden llevar a cabo de manera digital, tales como el duplicado de DNI electrónico (DNIe), renovación del DNI azul y DNIe, rectificación de estado civil de soltero a casado y más. Revisa en este ENLACE todos los trámites virtuales.

Además, recomienda a los ciudadanos verificar si su trámite de DNI se encuentra al 100% antes de acudir a una de las sedes habilitadas durante este 14 y 15 de febrero. Conoce en este ENLACE el avance del trámite.

Por último, recuerda a los usuarios que deben realizar el pago antes de acudir a las oficinas, ya sea por medio de Yape o agentes BCP. Para ello, deben generar un ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, ingresar el código en el aplicativo en la opción Yapear servicios > Reniec y finalizar el pago.

Además, se puede pagar en el Banco de la Nación, Pagalo.pe o mediante la web de Reniec con tarjeta de crédito o débito.