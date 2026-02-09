SENAMHI: Pronóstico del clima hoy lunes 09 de febrero 2026

¿A qué se denomina un pronóstico del clima?
Un pronóstico del clima es una estimación científica que permite anticipar cómo se comportarán variables atmosféricas como la temperatura, humedad, vientos y probabilidades de lluvia en un periodo determinado. Este análisis se basa en modelos matemáticos, datos satelitales y estaciones meteorológicas que ayudan a entender lo que podría suceder en la atmósfera en las siguientes horas o días. Gracias a estos informes, la población puede tomar decisiones informadas para organizar actividades diarias, viajes y trabajos al aire libre.
Además, un pronóstico del tiempo busca reducir riesgos ante fenómenos climáticos extremos, alertando con anticipación sobre lluvias intensas, olas de calor, vientos fuertes o cambios bruscos de temperatura. En países con geografía compleja como Perú, estos reportes son clave para sectores como agricultura, pesca y transporte, ya que permiten prever escenarios y adaptarse a condiciones variables en costa, sierra y selva.
¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?
Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:
22°
Muy nublado
Día 25° • Noche 23°
13°
Muy nublado
Día 18° • Noche 15°
22°
Parcialmente nublado
Día 24° • Noche 23°
10°
Nublado
Día 15° • Noche 12°
23°
Muy nublado
Día 27° • Noche 24°
25°
Muy nublado
Día 29° • Noche 27°
8°
Muy nublado
Día 16° • Noche 14°
24°
Nublado
Día 28° • Noche 26°
25°
Nublado
Día 30° • Noche 28°
8°
Nublado
Día 15° • Noche 12°
21°
Parcialmente nublado
Día 26° • Noche 22°
22°
Nublado
Día 28° • Noche 25°
23°
Nublado
Día 29° • Noche 26°
15°
Nublado
Día 22° • Noche 19°
24°
Chubascos
Día 28° • Noche 27°