Solicitarán a la Conferencia Episcopal incluir a Trujillo en eventual visita de León XIV a Perú: “Toda una población lo recuerda con mucho cariño”

El papa León XIV podría visitar el Perú a fines de año. | Fuente: EFE

Las autoridades de Trujillo, en La Libertad, formalizarán un pedido para que el papa León XIV incluya a la ciudad en una eventual visita al Perú. En entrevista con RPP, Angélica Villanueva, gerente de Comercio Exterior y Turismo de la región, detalló el avance de las gestiones realizadas en conjunto con representantes de la arquidiócesis y funcionarios locales.

Villanueva explicó que la razón detrás de esta iniciativa es el afecto y la conexión histórica que el pontífice tiene con la ciudad. La gerente destacó que existe un fuerte deseo entre la población local de poder recibir al Santo Padre, quienes aún recuerdan con cariño su legado.

“El papa estuvo con nosotros 11 años, generó también dos conventos, iglesias, fue docente, y también estuvo como secretario en la arquidiócesis. Entonces, ha generado toda una población que lo recuerda con mucho cariño, el tema social, el tema de apostolado, la labor que realizó y ahora los adultos de esa época, niños, requieren y merecen que el papa se dé un tiempo con ellos”, explicó.

Según indicó, el papa está dispuesto a visitar localidades que lo soliciten, entre ellas Trujillo, lo que motiva a las autoridades a avanzar en las gestiones necesarias.

“Sabemos también del cariño que les tiene el papa porque está en comunicación con ellos, tienen el WhatsApp del papa y se comunica constantemente. El papa ha manifestado a ellos que él está predispuesto a venir a las localidades que deseen que él venga. Entonces, nosotros sí vamos a hacer en conjunto el pedido de que Trujillo está predispuesto a que el Santo Padre nos visite, y daremos todo el apoyo para que así sea”, sostuvo.

En esa misma línea, Villanueva explicó que el próximo paso en este proceso es la redacción del documento formal, que se realizará una vez que retorne el arzobispo de su otra arquidiócesis. Este documento será entregado a la Conferencia Episcopal de Lima para su evaluación.

Angélica Villanueva, gerente de Comercio Exterior y Turismo de la región Lambayeque. | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Lambayeque: prevén que turismo crezca hasta un 60 % por ruta ‘Caminos del papa León XIV’ este 2026

La promoción de la ruta "Caminos del Papa León XIV" está generando un importante crecimiento en el turismo de Lambayeque, con proyecciones de incrementar la llegada de visitantes hasta en un 60% durante este año. Así lo explicó Dante Díaz, operador turístico de la región.

Dante Díaz, operador turístico, informó que gracias a diversas actividades promocionales impulsadas por el gobierno regional y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el 2025 se observó un aumento del 30 % en la llegada de turistas en comparación con el año anterior.

“Con relación al impacto, el año pasado hemos incrementado 30 % de turistas en nuestra región Lambayeque. Este año pretendemos duplicar ese número de visitas a 60 % más de crecimiento de turistas gracias a este impacto. Lo importante de esto es que ya las rutas turísticas se están consolidando. ¿Por qué? Porque ya la gente conoce, sabe a dónde ir y cuáles son los paquetes que ya se están comercializando”, indicó.

Díaz detalló que los visitantes pueden adquirir paquetes turísticos a través de una plataforma web, con estancias mínimas de tres días y dos noches, con precios entre S/ 500 y S/ 600.

Dante Díaz, operador turístico de Lambayeque. | Fuente: RPP