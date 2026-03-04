Escasez de GNV provoca subida del precio del GLP a nivel nacional: el galón llega hasta los 10 soles

El desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en Lima y Callao empieza a generar repercusiones críticas en el mercado de combustibles. En las últimas horas, transportistas de la capital y del norte del país han reportado un incremento significativo en el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), el cual es actualmente utilizado como alternativa ante la falta del recurso principal.

En un recorrido realizado por la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres, los conductores manifestaron su malestar por el alza repentina del GLP. Según indicaron los trabajadores de las estaciones de servicio, el precio ha variado entre 30, 50 y hasta 70 céntimos en comparación con el día anterior.

También los conductores se mostraron disconformes con el alza de precios e indicaron que el costo del galón pasó de 5.29 a 5.99 soles en menos de 24 horas. En varios grifos de la capital, las islas de GNV lucen totalmente vacías y sin personal debido a la falta del combustible.

Crisis se agudiza en Chiclayo

La situación en la región Lambayeque es aún más alarmante. En la ciudad de Chiclayo, los transportistas denunciaron que el precio del GLP prácticamente se ha duplicado de un día para otro. Mientras que a inicios de semana el galón oscilaba entre los 5.50 y 6.00 soles, hoy se encuentra en diversos grifos desde los 7.40 hasta los 9.99 soles.

Un transportista local expresó su preocupación ante el impacto que esto tiene en su jornada diaria: "Nos afecta bastante porque es el doble prácticamente. (...) Los pasajeros no pagan. En la situación en la que estamos, no pagan".

Los conductores señalaron que, a diferencia de las alzas, cuando los precios internacionales bajan, las empresas demoran en aplicar las reducciones bajo el argumento de esperar a que se agote su stock.

Motivos del desabastecimiento

De acuerdo con los reportes recogidos, la formación de largas filas también responde al temor de los usuarios. Muchos conductores han optado por acudir a las estaciones para "tanquear" sus unidades de manera preventiva, temiendo que el precio siga subiendo en los próximos días o que el combustible se agote por completo.

Esta sobredemanda inusual ha provocado que las estaciones de servicio incrementen sus tarifas ante la incertidumbre por el tiempo que tomará la reparación del ducto principal de la Empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), estimada inicialmente en 15 días.