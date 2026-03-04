Fiscalía abrió investigación preliminar a empresa TGP tras fuga de gas natural en Cusco

El Ministerio Público inició una investigación preliminar a la empresa Transportadoras de Gas del Perú S. A. (TGP) tras la fuga de gas natural con deflagración ocurrida en el distrito de Megantoni, en el Cusco.

La institución informó a través de sus redes sociales que las indagaciones están a cargo de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (Segundo Despacho) y abarca los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

“Conforme a ley, el despacho fiscal efectúa la constatación en el lugar de los hechos, en el asentamiento rural Saringabeni, y dispuso que se efectúe diligencias urgentes con apoyo de personal policial de la comisaría de Megantoni, a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales”, señaló la Fiscalía en su publicación de X (antes Twitter).

En el marco de la emergencia, decenas de conductores de transporte público realizan largas filas en grifos de Lima para abastecerse de gas natural vehicular (GNV), pero sin éxito, pese a que, según la normativa del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el suministro está reservado solo para hogares, comercios y transporte público masivo.

En esa línea, un equipo de RPP llegó hasta el grifo Mahanaim, ubicado en la cuadra siete de la avenida México, en La Victoria, donde -al menos- 20 choferes de transporte público narraron que han recorrido varios distritos en busca de GNV para sus vehículos; sin embargo, no han logrado conseguir el recurso, por lo que no han podido iniciar su ruta.

“De las 5:00 a.m. he buscado cinco grifos, no he encontrado. Todos están cerrados. Todos están cerrados... Ya debería tener una vuelta en un momento. Ya debería tener una vuelta”, lamentó un conductor.

TGP inicia trabajos de reparación

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que personal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) empezó los trabajos de reparación de los ductos afectados en Megantoni, donde ocurrió la deflagración que generó la paralización del abastecimiento de gas natural en todo el país.

“TGP está ejecutando acciones para garantizar las condiciones de seguridad para dar inicio a la reparación que permita restituir el servicio de transporte por ductos, así como realizar las reparaciones o cambios en la infraestructura dañada”, precisó el organismo regulador.

Asimismo, señaló que el equipo técnico de Osinergmin se encuentra en la zona fiscalizando a la concesionaria TGP, con el fin de que ejecuten las actividades con seguridad establecida en la normativa vigente y para verificar que realice las acciones correspondientes, a fin de determinar la causa raíz de la deflagración y garanticen la restitución del servicio oportunamente.

“En caso de identificarse incumplimientos a las disposiciones técnicas o de seguridad se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes”, enfatizó la entidad.