SENAMHI: Pronóstico del clima hoy martes 30 de diciembre 2025

¿Quién es el encargado de monitorear el clima en el Perú?

En el Perú, la institución encargada de monitorear, estudiar y emitir pronósticos del clima es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Este organismo analiza datos en tiempo real desde estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo evaluar cambios y tendencias en la atmósfera. Además, se apoya en tecnología satelital y modelos globales que complementan la vigilancia del clima.

El SENAMHI también tiene la responsabilidad de emitir alertas ante eventos meteorológicos severos, como lluvias intensas, friajes o periodos de calor extremo. Por ello, su trabajo es esencial para informar a la ciudadanía, autoridades y sectores productivos, evitando riesgos y contribuyendo a la planificación diaria y la gestión de desastres.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 5:00 am hora Perú 19° Nublado Día 21° • Noche 20° Máx./Min. 22°/19° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Arequipa Actualizado 5:00 am hora Perú 13° Mayormente despejado Día 21° • Noche 16° Máx./Min. 23°/13° Humedad 36% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Trujillo Actualizado 5:00 am hora Perú 18° Nublado Día 21° • Noche 20° Máx./Min. 23°/18° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Cajamarca Actualizado 5:00 am hora Perú 9° Parcialmente nublado Día 17° • Noche 13° Máx./Min. 19°/9° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Chiclayo Actualizado 5:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 24° • Noche 20° Máx./Min. 26°/18° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 9 km/h

Piura Actualizado 5:00 am hora Perú 19° Mayormente despejado Día 26° • Noche 25° Máx./Min. 32°/19° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 13 km/h

Cusco Actualizado 5:00 am hora Perú 8° Muy nublado Día 15° • Noche 10° Máx./Min. 17°/8° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Iquitos Actualizado 5:00 am hora Perú 23° Parcialmente nublado Día 28° • Noche 26° Máx./Min. 31°/22° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 1 km/h

Pucallpa Actualizado 5:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 29° • Noche 27° Máx./Min. 33°/23° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huancayo Actualizado 5:00 am hora Perú 8° Nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 16°/8° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tacna Actualizado 5:00 am hora Perú 16° Mayormente despejado Día 24° • Noche 19° Máx./Min. 26°/16° Humedad 74% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Ica Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 22° Máx./Min. 30°/17° Humedad 80% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Tarapoto Actualizado 5:00 am hora Perú 21° Muy nublado Día 28° • Noche 25° Máx./Min. 31°/21° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huánuco Actualizado 5:00 am hora Perú 15° Muy nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 23°/15° Humedad 93% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h