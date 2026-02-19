Badén Juana Ríos cobra la primera víctima mortal en Lambayeque: ¿por qué es un lugar peligroso en épocas de huaicos y desbordes?

A pesar del incremento del caudal, vehículos menores cruzan el badén. | Fuente: RPP | Fotógrafo: GORE Lambayeque

La población de Chongoyape vive en zozobra durante la temporada de lluvias. | Fuente: RPP

Isidoro Juan Barahona Díaz, hombre de 67 años, se convirtió en la primera víctima mortal en la región Lambayeque como consecuencia directa de las lluvias y la activación de quebradas que incrementan peligrosamente el caudal de estas. La tragedia ocurrió la noche del miércoles 18 de febrero en el badén Juana Ríos, en un sector cercano a Piedra Parada, en la jurisdicción del distrito de Chongoyape.

Según se conoció, Isidoro Juan Barahona Díaz intentó cruzar el paso a bordo de una furgoneta; sin embargo, el repentino incremento del caudal lo arrastró violentamente, desapareciendo en cuestión de minutos ante la desesperación de los pobladores del sector. Su cuerpo fue hallado la mañana siguiente por pobladores de la zona: “Intentó cruzar el badén, pero el agua lo arrastró rápidamente y no pudimos hacer nada para salvarlo”, relató un testigo, visiblemente afectado.

Los vecinos advirtieron que el badén Juana Ríos representa un riesgo constante durante la temporada de precipitaciones: “Pedimos que las autoridades envíen brigadas y prohíban el pase cuando el caudal aumenta, porque cada vez que llueve nuestras vidas están en riesgo”, señalaron, temiendo que se registren más pérdidas humanas si no se adoptan medidas inmediatas.

Instantes en que un auto rojo que intenta cruzar la quebrada es arrazado por la corriente. | Fuente: RPP

Los familiares, amigos y vecinos de fallecido en badén Juana Ríos, piden ayuda para sepultarlo. | Fuente: RPP

Exigen puente, iluminación y medidas urgentes de seguridad

La población también expresó su indignación por la demora en la construcción del puente prometido, cuyos trabajos se iniciaron en junio del año pasado, pero hasta la fecha no presentan avances visibles.

“Nos dijeron que el puente solucionaría este situación, pero seguimos expuestos cada vez que se activan las quebradas”, denunciaron los moradores. Asimismo, exigieron la instalación urgente de iluminación en la zona, ya que durante las noches los conductores no pueden visualizar el nivel del agua: “En la oscuridad no se puede ver el peligro. Necesitamos iluminación y que se acelere la obra del puente para evitar más muertes”, enfatizaron.





La promesa del puente

Fue en el año 2019 cuando era gobernador regional Anselmo Lozano Centurión, que Mercedes Araoz Fernández, en ese entonces vicepresidenta de la república, llegó a visitar la zona y anunció la ejecución del esperado puente, que según dijo formaba parte del Plan Integral de Control de Inundaciones en el Valle Chancay- Lambayeque.

La exfuncionaria explicó que el puente daría solución integral al problema de interrupción del tránsito en época de lluvia, en esta vía que además comunica a Chiclayo con varias provincias de Cajamarca como Chota, Cutervo y Santa Cruz.

Por su parte, quien gobernaba la región, Anselmo Lozano, anunció que pondría a disposición 10 ingenieros del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) para elaborar estudios preliminares, que posteriormente, serían articulados con la empresa ganadora,

Autoridades regionales constataron que la ejecución del puente avanza lentamente. | Fuente: RPP

Más vale prevenir que lamentar

Ante esta situación, las autoridades y especialistas exhortaron a la población a evitar cruzar badenes, ríos o quebradas durante lluvias intensas o cuando el caudal presente incremento, ya que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos y personas en cuestión de segundos. Asimismo, recomendaron respetar las señalizaciones, mantenerse informados a través de los canales oficiales y no arriesgar la vida por intentar llegar a destino. La prevención es clave, especialmente en la región de Lambayeque, donde en temporada de lluvias estos pasos se convierten en zonas de alto riesgo.

Desde el Gobierno Regional de Lambayeque se inspeccionó el badén Juana Ríos, y se constató el aumento del caudal que pone en riesgo la transitabilidad y podría dejar aisladas a varias localidades. También se verificó la situación considerada crítica y advirtió que, de continuar las precipitaciones, el impacto podría agravarse, por lo que se dispuso mantener vigilancia permanente y coordinar acciones con autoridades locales.

Asimismo, supervisó el avance del puente Juana Ríos, cuya construcción es percibida como lenta, pese a ser una obra clave para evitar tragedias durante la temporada de lluvias. También informó que se activó la Plataforma Regional de Emergencia para garantizar una respuesta rápida y la eventual entrega de ayuda humanitaria, mientras crece la preocupación entre la población por el peligro que representa el badén en épocas de intensas precipitaciones.