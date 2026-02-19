"Da cierta tranquilidad": Luis Galarreta destaca encuentro entre José María Balcázar y Julio Velarde

El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, se pronunció sobre la situación política actual del país tras la elección del congresista de Perú Libre, José María Balcázar, como presidente interino en reemplazo del censurado José Jerí.

En entrevista con el programa Prueba de Fuego de RPP, el excongresista defendió la postura de su partido de oponerse a la censura, argumentando que esta medida debía evitarse para garantizar la estabilidad del país de cara a las Elecciones 2026.

En ese sentido, afirmó que, aunque ciertos temas relacionados con el expresidente José Jerí merecen investigación -como sus reuniones no oficiales con empresarios chinos y cuestionamientos por la contratación en el Estado de cinco jóvenes que visitaron su despacho-, llevar la situación hasta una vacancia fue “irresponsable”.

“Todo eso tiene que investigarse, porque una cosa es la especulación y los cruces de información; uno tiene que ir al fondo, pero llevar esto a una vacancia, nosotros señalamos que eso era una irresponsabilidad”, sostuvo.

Según Galarreta, lo de Jerí se podía abordar “por el conducto de investigación”, dado que no existía un caso “flagrante”.

Reunión entre Balcázar y Velarde

Al respecto, Luis Galarreta precisó que sí serían consideradas situaciones de flagrancia aquellas que impliquen, por ejemplo, violaciones a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) o decisiones que comprometan a la seguridad nacional.

En ese sentido, valoró el reciente encuentro entre el mandatario, José María Balcázar, y el presidente del BCRP, Julio Velarde, en el que coordinaron acciones para asegurar la estabilidad monetaria y fortalecer la economía nacional.

“Hoy hemos visto una foto que, por lo menos, me da cierta tranquilidad. No he hablado con Julio Velarde, pero es un gesto interesante; más allá de que no haya un comunicado, hay gestos que dicen mucho”, afirmó.

Sobre la eventual participación de Fuerza Popular en un diálogo convocado por el presidente interino, Galarreta señaló que dependerá de los primeros gestos del Ejecutivo, como la conformación del gabinete ministerial y la claridad en su línea política.