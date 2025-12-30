Lluvias por Año Nuevo: diversas regiones del país en alerta naranja por intensas precipitaciones

Fin de año con lluvias. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó hasta dos alertas por intensas precipitaciones en diversas regiones del Perú.

Ambas alertas entrarán en vigor este miércoles, 31 de diciembre -último día del año-, y se prolongarán hasta el inicio del 2026.

Se trata del Aviso N°467, de nivel naranja, que advierte que, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, se registrarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada a fuerte intensidad, en la sierra.

“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nevadas localizadas en localidades sobre los 3 900 m.s.n.m. de la sierra central y sur”, refiere el Senamhi.

“Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, y lluvia dispersa de ligera intensidad hacia la costa norte y centro”, añade.



Alerta naranja en la selva

En tanto, el Aviso N°468, también de nivel naranja, indica que, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, se registrarán precipitaciones, de moderada a fuerte intensidad, en la selva.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, se lee en el comunicado del Senamhi.

Según el pronóstico, para el 31 de diciembre del 2025, se prevén acumulados de lluvia cercanos a 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a 50 mm/día en la selva sur.

En tanto, para el 1 de enero de 2026, se pronostican acumulados de lluvia cercanos a 65 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a 50 mm/día en la selva sur.

