Senamhi alertó sobre fuertes lluvias en la costa: estas son las regiones que se verán afectadas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó de que se presentarán lluvias, de moderada a fuerte intensidad, en la costa de los departamentos de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes; así como en la provincia constitucional del Callao.

Este fenómeno natural ocurriría desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de febrero, detalló el organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, se prevén acumulados de lluvia de 20 y 50 mm/día en la costa norte, entre 0.2 y 5 mm/día en la costa central y valores entre 0.5 y 3 mm/día en la costa sur. Asimismo, se prevé el incremento de la cobertura nubosa y de la sensación térmica en horas de la tarde y noche, además de la presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 km/h.

Recomendaciones

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos; así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.