La 'Pantera' en acción: el análisis de la actuación de Sekou Gassama y qué dijo en su debut en Universitario

Universitario de Deportes ganó 2-1 a Cienciano de Cusco, que despertó en la recta final del partido con su gol de descuento y puso una dosis de tensión entre los hinchas cremas en el estadio Monumental. Jairo Concha y Alex Valera anotaron los tantos del tricampeón nacional, que contó por primera vez en sus filas Sekou Gassama. Sí, la ‘Pantera’ jugó su primer partido con la camiseta crema.

Sekou Gassama ingresó en el minuto 60 y recibió los aplausos de los hinchas en el Monumental, que contaban los días por verlo en acción. Ya en la cancha, el delantero senegalés-español intentó asociarse con Alex Valera, pero sin éxito. Las ganas estaban, pero las piernas no respondían. Demostró una gran falta de ritmo de competencia. En las jugadas contra los defensores cusqueños quedaba en evidencia.

Es más, en los 10 minutos finales lució ahogado físicamente. En el juego aéreo solo ganó 1 de 4 posibles y tuvo poco contacto con el balón. Por su falta de físico, no logró proyectarse al vacío para ser habilitado por sus compañeros. En suma, un estreno que no fue lo esperado. Los hinchas tendrán que esperar la evolución del atacante de 30 años, que se integró tarde a la pretemporada crema, algo que hoy en día le pasa factura.

Y es que los hinchas cremas esperan que responda a las expectativas y plasme un mejor nivel que los últimos '9' que llegaron como refuerzos. En ningún momento, Diego Dorregaray y Diego Churín no alcanzaron poner en duda la titularidad de Alex Valera. Hay presión para Gassama.

La palabra de Sekou Gassama en Universitario. | Fuente: RPP

¿Qué dijo Sekou Gassama?

Sekou Gassama habló con la prensa al termino del partido. Reconoció que debe redoblar esfuerzos en sus trabajos físiscos. "Eso se da por los trabajos, que esté haciendo en los entrenamientos, seguramente me pondré mejor físicamente”, apuntó.

Asimismo, habló en relación a su conexión en el campo con Alex Valera. "Somos dos delanteros de punta, hemos jugado dos semanas pero no solo con él sino con Flores, 'Tunche' Rivera y Alzugaray, es muy poco".

Gassama también dio a conocer qué le pidió el entrenador Javier Rabanal. "Que sea yo mismo y que esté en el área y como le pide a todos, que trabaje".

Finalmente agradeció el cariño de los hinchas y la felicitación de sus compañeros. "No me esperaba ese agradecimiento, poco a poco me iré encontrando mejor físiamente tácticamente y técnicamente, dejaré todo en el campo para retribuirle el cariño. Mis compañeros me han felicitado por el debut, jugar después de mucho tiempo. Uno se siente orgulloso por volver a jugar y sentirse jugador".