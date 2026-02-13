¿Tu teléfono sonó? Usuarios fueron notificados de ejercicio de simulacro ante la llegada de un tsunami

¿Tu teléfono acaba de sonar hace unos minutos? Tranquilo, no hay ningún tsunami próximo a impactar contra las costas peruanas.

La alerta, que llegó a los teléfonos alrededor del mediodía, fue parte de un simulacro del organizado por el Instituto de Defensa Civil (Indeci).

Se trata de una prueba de funcionamiento del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (Sismate), una herramienta que permite alertar y orientar a la ciudadanía a través de los celulares ante la probabilidad de ocurrencia de un peligro.

Alerta que llegó a miles de usuarios. Fuente: RPP

El mensaje informativo alertaba sobre la llegada de un tsunami y el impacto inminente de un tren de olas, por lo que se recomendaba a las personas alejarse inmediatamente de las zonas costeras: playas, puertos y malecones.

“Evacúa hacia zonas seguras verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades”, se lee en la alerta.

¿Cuál es la función del Sismate?

El Sismate una iniciativa liderada por Indeci, que opera bajo la tutela del Ministerio de Defensa (Mindef).

El sistema busca alertar a las personas sobre la amenaza inminente de desastres naturales, como tsunamis, deslizamientos de tierra, lluvias intensas o la activación de volcanes. Sin embargo, no fue diseñado para advertir exclusivamente sobre sismos o temblores.

Por ejemplo, si ocurriera una inundación, un tsunami o un deslizamiento de alto impacto, el Sismate se encargará de comunicar a la ciudadanía de este hecho, a través de un mensaje de alerta, para que la ciudadanía tome sus precauciones.