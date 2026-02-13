Más de 3 meses de espera por un medicamento: la otra lucha de las familias de niños con cáncer en Essalud

El cáncer no espera. Sin embargo, en el Seguro Social de Salud (EsSalud), familias de pacientes oncológicos infantiles denuncian que deben esperar hasta tres meses por medicamentos vitales o asumir su costo con sus propios recursos. La lucha ya no es solo contra la enfermedad, sino contra un sistema que no responde a tiempo.

La situación se ha agravado en 2026. El Colectivo Cáncer Infantil alertó que al menos 19 medicamentos destinados a pacientes pediátricos se encuentran agotados en EsSalud. De ellos, seis presentan problemas de abastecimiento desde el año pasado, lo que evidencia una crisis sostenida en la provisión de tratamientos clave. Se trata de los siguientes medicamentos:

Tioguanina

Mercaptopurina

Metrotexato

Daunorubicina

Doxorubicina

Docetaxel

Rituximab

Citarabina

Asparaginasa

Carboplatino

Ciclosfosfamida

Cisplaltino

Paclitaxel

Pertuzumab

Filgastrim

Gencitabina

Predisona

Cardioxane Ampolla

Es el caso de Nancy Pío Andahua, quien es madre de Arian Melgarejo, un niño diagnosticado con leucemia meloide aguda que se atiende en el Hospital Sabogal, en el Callao. Desde diciembre del 2025 espera la entrega de la tioguanina, un fármaco esencial en su esquema terapéutico. Mientras el medicamento no llegue, no se puede hacer seguimiento a la enfermedad.

"Yo necesito ese medicamento porque todos los meses mi niño tiene que tomarlo. Mi molestia es que no hay mayor noticia y nos dicen que nos van a llamar cuando llegue el medicamento y no llega, así nos tienen", contó a RPP.

Ante la desesperación por la falta del medicamento, Nancy decidió asumir el costo por su cuenta. Reunió 700 soles para cubrir la tioguanina durante un mes; sin embargo, advierte que ese esfuerzo es insostenible en el tiempo. "Yo no puedo comprar la medicina todos los meses, no tengo la posibilidad. Por un mes he podido comprarlo, pero el siguiente mes no puedo. Y si no toma ese medicamento mi niño, regresa la enfermedad y eso no tiene cura ya", señaló.

La angustia no es solo económica, sino también médica. Nancy teme que cualquier interrupción en el tratamiento ponga en riesgo la vida de su hijo. Por eso, hace un llamado directo a las autoridades del hospital. "Yo pediría por favor que se pongan una mano al pecho en el hospital, los gerentes que están ahí, porque tiene que haber medicamento para los niños, porque es cáncer. Para todos los niños, no solo el mío, hay varios niños que están sin quimio, tienen que esperar meses. No es así, yo no voy a esperar dos o tres meses, ahí regresa esa enfermedad y no quiero eso yo", pidió.