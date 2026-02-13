Últimas Noticias
Diez candidatos a la presidencia y vicepresidencia deben más de 12 mil soles en multas de tránsito, según Plataforma Revisa Tu Candidato

10 candidatos a la presidencia y vicepresidencia registran multas de tránsito por más de 12 mil soles, según Plataforma RTC.
10 candidatos a la presidencia y vicepresidencia registran multas de tránsito por más de 12 mil soles, según Plataforma RTC. | Fuente: Andina
Paloma Verano

por Paloma Verano

·

Son cinco los candidatos a la presidencia y cinco postulantes a la vicepresidencia quienes fueron sancionados por infringir las normas de tránsito en el Perú, incluso desde el 2010. Así lo reveló la plataforma Revisa Tu Candidato. ¿Quiénes son y por qué partido postulan? En esta nota todos los detalles.

Diez candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia mantienen multas de tránsito sin pagar, algunas incluso desde el 2010. Así lo revela la Plataforma Revisa Tu Candidato - RTC, con información actualizada al 30 de enero de este año.

De acuerdo con los datos consignados en el portal, y revisados por el equipo de El Poder en tus Manos, el monto total pendiente asciende a 12,626 soles, deuda que aún no ha sido cancelada al Estado por parte de los aspirantes a Palacio. 

Cinco aspirantes a la Presidencia registran multas de tránsito 

Entre los postulantes a la Presidencia que tienen multas de tránsito sin pagar figuran cinco candidatos, de acuerdo a información de registros públicos como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

Mario Vizcarra, candidato presidencial por Perú Primero, registra cuatro multas de tránsito. La más antigua data del 8 de agosto del 2012 y todas fueron calificadas como graves. Los motivos de sanción son por "estacionar en lugar que afecte la operatividad de transporte público" y "circular, estacionar o detenerse sobre una isla de encauzamiento, canalizadora, de refugio o divisoria del tránsito, marcas delimitadoras de carriles, separadores centrales, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales, jardines o rampas para minusválido". 

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso, consigna una infracción pendiente desde el 14 de julio del 2025, calificada como "muy grave" por "no respetar el límite máximo de velocidad". 

Paul Jaimes, candidato presidencial del Partido Progresemos, registra una multa de tránsito impuesta el 2 de abril del 2025, por "no llevar puesto el cinturón de seguridad o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen". 

Por su parte, Herbert Caller, aspirante a la presidencia por el Partido Patriótico del Perú, consigna una multa en su contra desde el 28 de junio del 2023 por "utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria". 

Finalmente, Napoleón Becerra, candidato presidencial por el Partido de Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú, fue multado el 26 de noviembre del 2022 por "conducir con presencia de alcohol en la sangre" lo que le valió, además, la retención de la licencia de conducir. 

10 candidatos a la presidencia y vicepresidencia deben más de 12 mil soles en multas de tránsito.
10 candidatos a la presidencia y vicepresidencia deben más de 12 mil soles en multas de tránsito. | Fuente: Plataforma - Revisa Tu Candidato RTC

Aspirantes a la Vicepresidencia también reportan deudas

La lista incluye además a cinco candidatos a la primera y segunda vicepresidencia. Roberto Koster, candidato a la primera vicepresidencia de Perú Acción, acumula cinco multas de tránsito, la más antigua del 4 de junio del 2010. Los motivos van desde conducir sin certificado de inspección técnica, dejar mal estacionado el vehículo y no respetar las señales que rigen el tránsito. 

Winston Huamani, candidato a la primera vicepresidencia del Partido de Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú, registra tres infracciones de tránsito, todas impuestas en el 2025. Las sanciones fueron por dejar "mal estacionado el vehículo", "dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado, dificultando la circulación vehicular" y "estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización".

En el caso de Carlos Pinillos, candidato a la segunda vicepresidencia por Un Camino Diferente, fue multado con tres sanciones entre el 2012 y el 2023. Las multas fueron por "cruzar una intersección o girar, estando el semáforo con luz roja y no existiendo la indicación en contrario" y "conducir vehículos sin cumplir con las restricciones que consigna la Licencia de Conducir". 

El actual congresista y candidato Flavio Cruz Mamani, candidato a la primera vicepresidencia de Perú Libre, fue multado el 4 de setiembre del 2023 en Puno por "abandonar el vehículo en la vía pública". 

Mientras que Margot Guillén, candidata a la primera vicepresidencia por el Partido Progresemos, fue multada el 22 de agosto del 2023 en Ica por "estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización". 

Conocer la conducta de los candidatos también es relevante decidir el voto

Maite Vizcarra, líder de la Plataforma Revisa Tu Candidato, señaló que si bien, usualmente lo que más llama la atención es revisar la situación judicial y los antecedentes penales de los candidatos, el cumplimiento de leyes como las normas de tránsito también puede ayudar a que un elector decida su voto

"Creo que para una persona que va a escoger alguien que lo representa en las próximas elecciones es interesante entender qué tipo de conductas ha tenido respecto a leyes menores, no tan vinculadas al Poder Judicial, sino que reflejen su conducta ante la autoridad y eso es lo que podemos ver en las sanciones o multas que se generan cuando alguien incumple las normas de tránsito", explicó Vizcarra.

La vocera añadió que el objetivo es poner a disposición de la ciudadanía información verificable para que pueda contrastarla y evaluarla en el contexto del proceso electoral.

"Ese tipo de información se debería tomar en cuenta para analizarla, porque al final del día las normas de tránsito tienen el valor de la autoridad que las emite o de una ley. Si no se puede respetar esas normas que son más pequeñas, va a ser mucho más difícil hacerlo cuando sea una ley o eventualmente [los candidatos] tengan cargos de poder", detalló la especialista. 

