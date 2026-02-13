Diez candidatos a la presidencia y vicepresidencia deben más de 12 mil soles en multas de tránsito, según Plataforma Revisa Tu Candidato

Son cinco los candidatos a la presidencia y cinco postulantes a la vicepresidencia quienes fueron sancionados por infringir las normas de tránsito en el Perú, incluso desde el 2010. Así lo reveló la plataforma Revisa Tu Candidato. ¿Quiénes son y por qué partido postulan? En esta nota todos los detalles.

Diez candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia mantienen multas de tránsito sin pagar, algunas incluso desde el 2010. Así lo revela la Plataforma Revisa Tu Candidato - RTC, con información actualizada al 30 de enero de este año.

De acuerdo con los datos consignados en el portal, y revisados por el equipo de El Poder en tus Manos, el monto total pendiente asciende a 12,626 soles, deuda que aún no ha sido cancelada al Estado por parte de los aspirantes a Palacio.

Cinco aspirantes a la Presidencia registran multas de tránsito

Entre los postulantes a la Presidencia que tienen multas de tránsito sin pagar figuran cinco candidatos, de acuerdo a información de registros públicos como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Mario Vizcarra, candidato presidencial por Perú Primero, registra cuatro multas de tránsito. La más antigua data del 8 de agosto del 2012 y todas fueron calificadas como graves. Los motivos de sanción son por "estacionar en lugar que afecte la operatividad de transporte público" y "circular, estacionar o detenerse sobre una isla de encauzamiento, canalizadora, de refugio o divisoria del tránsito, marcas delimitadoras de carriles, separadores centrales, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales, jardines o rampas para minusválido".

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso, consigna una infracción pendiente desde el 14 de julio del 2025, calificada como "muy grave" por "no respetar el límite máximo de velocidad".

Paul Jaimes, candidato presidencial del Partido Progresemos, registra una multa de tránsito impuesta el 2 de abril del 2025, por "no llevar puesto el cinturón de seguridad o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen".

Por su parte, Herbert Caller, aspirante a la presidencia por el Partido Patriótico del Perú, consigna una multa en su contra desde el 28 de junio del 2023 por "utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria".

Finalmente, Napoleón Becerra, candidato presidencial por el Partido de Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú, fue multado el 26 de noviembre del 2022 por "conducir con presencia de alcohol en la sangre" lo que le valió, además, la retención de la licencia de conducir.