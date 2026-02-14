Rímac: delincuente baleó a dos hombres que estaban realizando una parrilla afuera de su casa

Peritos de criminalística han hallado hasta ocho casquillos de bala en la escena del crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Lima, nuevamente escenario de hechos de sangre. Esta vez, un delincuente baleó a dos hombres que estaban realizando una parrilla afuera de su casa, en la calle 7, a pocos metros del Mercado Mariscal Castilla, en el distrito del Rímac.

Según testigos consultados por RPP, las víctimas estaban departiendo en familia, cuando de pronto apareció un sujeto desconocido a bordo de una motocicleta.

El sicario sacó su arma y, sin mediar palabra, disparó contra los hombres. Los vecinos indicaron que una de las víctimas recibió dos balazos tras lanzarse para proteger a su madre y a su hija de dos años.

“Vinieron en moto lineal, así fue. (¿Y fueron directo a disparar?) Sí, directamente contra el joven. Ellos ya tenían el objetivo en mente. (...) Había niños también, niños muy pequeños que no pasan de los diez años”, relató una mujer, visiblemente consternada.

Los dos hombres heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permanecen con pronóstico reservado.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos hallaron más de ocho casquillos de bala.

Un detalle que llama la atención de los investigadores es que, según los testigos, el atacante se identificó como supuesto integrante de ‘Los Injertos del Rímac’.

Se manejan diversas hipótesis en torno a este ataque armado, aunque de momento se ha descartado el móvil del robo, ya que el pistolero no se llevó nada de valor.

