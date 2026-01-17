SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 17 de enero 2026

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 23° • Noche 22° Máx./Min. 25°/21° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 9 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Nublado Día 19° • Noche 15° Máx./Min. 20°/13° Humedad 85% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Muy nublado Día 22° • Noche 22° Máx./Min. 24°/20° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Nublado Día 16° • Noche 13° Máx./Min. 19°/10° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 25° • Noche 23° Máx./Min. 28°/21° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 14 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 28° • Noche 27° Máx./Min. 33°/22° Humedad 82% Índice UV 0 / Bajo Viento 13 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 18°/8° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 26° • Noche 25° Máx./Min. 30°/23° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 27° • Noche 26° Máx./Min. 31°/23° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 16°/8° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 24° • Noche 20° Máx./Min. 26°/20° Humedad 70% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Muy nublado Día 28° • Noche 24° Máx./Min. 31°/21° Humedad 83% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 30°/21° Humedad 98% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 23°/15° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h