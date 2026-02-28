León XIV visitará Perú a fines del 2026 por los 300 años de Santo Toribio de Mogrovejo, aseguró el cardenal Carlos Castillo

El cardenal de Lima, Carlos Castillo, aseguró que el papa León XIV tiene previsto visitar el Perú hacia fines de 2026, en el marco de la conmemoración de los 300 años de Santo Toribio de Mogrovejo.

En el programa Diálogo de Fe, el monseñor indicó que la visita incluirá actividades en Chiclayo y Lima.

“Nos dijo, bueno, les manifiesto mi intención de venir al Perú por los 300 años de Santo Toribio. Como es una intención, y ciertamente se va a plasmar, el plan es exacto, en ese momento no lo tenemos, lo interesante es que hay una relación entre la venida por el acontecimiento Santo Toribio y un agradecimiento a Chiclayo por lo que él recibió agradecidamente del pueblo, como le pasó también a Toribio”, manifestó.

“Entonces, lo más probable es que vamos a tener, por una parte, una celebración grande en Chiclayo y específicamente en Saña, que va a ser en un descampado, ahí también había un convento agustino”, añadió.

La organización logística de la visita del papa comenzará formalmente seis meses antes del viaje, indicó el cardenal.

“Yo creo que debemos simplemente esperar, porque toda la parte organizativa se empieza a hacer seis meses antes, o sea, ahora están preparando todos los viajes que va a ser en Europa en los próximos meses”, refirió.

“Esperemos que todos podamos entrar en sintonía y prepararnos, inclusive espiritualmente, porque es un acontecimiento muy lindo, alguien de nosotros mismos que fue educado por nuestra gente”, agregó.



Sobre la muerte de Lizeth Marzano

En otro momento, el monseñor Carlos Castillo mostró su pesar por el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano, quien fue atropellada el pasado 17 de febrero, en San Isidro.

“Quiero mostrar nuestro pesar por la muerte de esta muchacha deportista, que ha sido atropellada y de las personas que siempre sufren a causa de esas extorsiones y maltratos, que nos están llamando a todos a que juntos nos organicemos para neutralizar tanto mal”, refirió.

Finalmente. el cardenal Castillo ofreció una bendición para los damnificados por las recientes inundaciones en Arequipa, Piura y Chiclayo.

