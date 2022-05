Un ambiente escolar en Ayapata terminó con las paredes rajadas tras el sismo de magnitud 6.9 que se registró este jueves 26 de mayo. | Fuente: Cortesía

Cinco viviendas y dos locales escolares fueron afectados en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, región Puno, a causa del sismo de magnitud 6.9, con epicentro en la provincia puneña de Melgar, informó Regulo Aracayo, secretario de Defensa Civil de la municipalidad de Ayapata.

El funcionario explicó que las viviendas afectadas pertenecen a la comunidad de Kana, en el distrito de Ayapata, las cuales resultaron con rajaduras en la infraestructura y cuyo material es de paredes de adobe y techos de calamina y paja.

“Las rajaduras en paredes y también ventanas rotas, estamos haciendo ese trabajo de verificación. Preliminarmente tengo dos colegios y cinco casas afectadas”, dijo.

Pero además, en la provincia de Azángaro se reportó de un puente afectado y un centro de salud en el distrito de Asilo. Durante el día, los funcionarios de las diferentes municipalidades distritales y provinciales de la región continúan evaluando los daños causados por el sismo.

Cerca del túnel de Vítor, en la carretera Panamericana Sur, se registró un deslizamiento de piedras que fueron retiradas por la policía. | Fuente: Cortesía

Arequipa registró derrumbes

Debido a la profundidad del sismo que fue mayor a los 200 kilómetros, el sismo se percibió en todas las regiones del sur del país. En Arequipa el movimiento se percibió por más de 30 segundos, pero no se registraron daños materiales, ni personas heridas, indicó la subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Celia Julia Linares.

“Las instituciones educativas no han tenido daños. De los distritos nos indicaron que no hay heridos ni daños. Solo deslizamientos en Vitor, pero nada grave, no hay bloqueo de carreteras”, indicó.

Celia Linares explicó que piedras y tierra cayeron cerca del túnel de Vitor, en la Panamericana Sur, pero el tránsito continuó en un solo carril.

La funcionaria pidió a la población participar el martes 31 de mayo del simulacro nacional de sismo multigrado a fin de que la ciudadanía pueda prepararse para uno real.

Sismo se sintió en la costa

Si bien el sismo se sintió en la costa sur, no hay daños materiales ni personales en la región Moquegua, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Moquegua.

Según el reporte del Coer Moquegua este sismo fue percibido levemente a las 7 y dos de esta mañana en los distritos de Samegua, Puquina, Carumas, Quinistaquilla, Torata, Moquegua, y toda la provincia de Ilo con una intensidad moderada.

A través de las redes sociales, algunos ciudadanos comentaron que percibieron el sismo, mientras que otros indicaron lo contrario.

Defensa Civil recordó a la población que, en caso de sismos, deben mantener la calma y poner en práctica el Plan de Evacuación, si el lugar no ofrece garantías de seguridad se debe salir inmediatamente llevando tu mochila para emergencias.

Al igual que el resto de las regiones, no se registraron daños en Tacna. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tacna, ha informado del desprendimiento de piedras en la vía Tacna - Palca en los kilómetros 38 y 45, pero esto no impidió el tránsito vehicular y maquinaria de la municipalidad limpia la zona.

En la carretera Panamericana Sur cerca al puente Camiara, la secretaria técnica de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, informó que se culminó con la limpieza respectiva de los desprendimientos en la vía producto del movimiento telúrico.

En la vía Ilabaya, Cambaya, Borogueña, se reportaron desprendimiento de piedras, los cuales tampoco no restringieron el tránsito y al momento se están realizando las labores de limpieza.

