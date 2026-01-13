Sunarp: en el 2025 un total de 648 497 autos nuevos se incorporaron al Sistema Nacional de Transporte Terrestre

El 2025 la inmatriculación de vehículos aumentó en 25,26%, respecto del 2024. Solo en Lima, el parque automotor se incrementó 14.25% en similar periodo. Lambayeque, San Martín, La Libertad y Arequipa son los departamentos con la mayor cantidad de primeras inscripciones.

Durante el año 2025 se han gestionado 648 497 inmatriculaciones de vehículos (primera inscripción) en el Registro de Bienes Muebles que administra la Sunarp. Esta cifra representa un incremento de 25,26 % frente a las inmatriculaciones registradas en el año 2024, cuando el total ascendió a 517 707.

¿Qué es la inmatriculación de un vehículo?

En el procedimiento de inmatriculación o primera inscripción de un vehículo en la Sunarp se le asigna el número de Placa de Rodaje (matrícula del vehículo), así como también se registra la primera inscripción del derecho de propiedad, aspectos fundamentales para que la unidad pueda circular por las vías públicas.

¿Cómo se inmatricula un vehículo?

Debe cumplir estos requisitos:

 Formato electrónico de inmatriculación vehicular con la firma del propietario certificada ante notario público (lo encontrará en este enlace https://formelec.sunarp.gob.pe/FormatoInmatriculacion/).

Debe llenar el mencionado formulario en base a la información que consta en la Declaración Única de Aduanas y se insertará el archivo XLM comprobante de pago electrónico. Debe imprimirlo para realizar la certificación del formulario ante notario.



 Solicitud de inscripción de título (formulario de distribución gratuita en nuestras oficinas registrales) debidamente llenado y firmado por el presentante.

 Comprobante de pago conteniendo la constancia de cancelación (boleta o factura) o parte notarial del acta de transferencia; si el vehículo ha sido adquirido de una empresa distribuidora o comercializadora. Cuando se trate de empresas unipersonales, es necesaria la intervención de ambos cónyuges en el acta notarial.

 Declaración jurada de medio de pago; cuando la adquisición sea por la cantidad de US$. 500.00 o S/ 2,000.00 soles con firma certificada ante notario público del representante legal del vendedor y del comprador precisando el medio de pago utilizado y copia simple de este (Decreto Legislativo 1529).

 Pago de la tasa registral: S/ 99.00 soles.

- Plazo de calificación: mínimo 48 horas (se contabiliza a partir del día siguiente a su presentación sin contar sábados, domingos ni feriados).

* La presentación la podrá realizar el gestor acreditado en el Módulo Nacional de Empresas - Plataforma de Servicios Institucionales (Módulo Nacional de Empresas Emprendedoras, Acreditación de Concesionarios Autorizados y Gestores) o el titular registral.

* Recuerde que si no es el titular registral quien presente la documentación en la Sunarp, sírvase adjuntar una carta poder con firma certificada del titular ante notario a favor de la persona que llevará la documentación.

* Una vez inscrita la inmatriculación del vehículo, se le entregará la tarjeta de identificación vehicular electrónica (TIVe) y una orden de giro con la que podrá gestionar la fabricación física de sus placas, que en Lima está a cargo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y, en provincias, por la Cámara de Comercio.

*Para poder descargar la tarjeta TIVE, deberá ingresar al siguiente link: https://siguelo.sunarp.gob.pe/siguelo/?ref=SPRL ahí se colocará el número de título (figura en la parte superior de la solicitud de inscripción de título), año, oficina y código capcha.

Ahora, en la pantalla se apreciará INSCRITO, al lado derecho inferior figurará ver anotación y TIVE (letras turquesas) ahí ingresará el número de su placa y su código de verificación (figura en la parte superior de la solicitud de inscripción de título) para descargar la tarjeta electrónica que se encuentra en el cuadrado del medio.

Estos requisitos pueden variar según la calificación registral y las disposiciones vigentes.

Tener en cuenta:

El ingreso del título lo podrá llevar a cabo a través de la plataforma SID Sunarp (notaría), o en forma presencial por gestor acreditado o titular registral.