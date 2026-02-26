Jefe del IGP explica por qué el sismo sentido en Lima no reúne condiciones para generar un tsunami

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, dio detalles sobre el sismo de magnitud 5.0 que sacudió Lima la tarde del jueves y que tuvo como epicentro la zona de Chilca, en la provincia de Cañete.
“A las 18:21 todos hemos sentido un sacudón bastante fuerte, prácticamente hemos tenido la percepción que ha sido un sacudón llevado hacia arriba y eso es coherente con la ubicación del epicentro del sismo. Está a 53 kilómetros exactamente, casi debajo de la localidad de Chilca”, explicó Tavera.
Asimismo, precisó que el movimiento telúrico alertó a la población, pero hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personales de consideración.
A ello, el titular del IGP aclaró que la intensidad del movimiento percibido en distritos alejados del epicentro, como el Callao, depende del tipo de suelo y de la ubicación dentro de las edificaciones.
“Una cosa es el epicentro del sismo y otra cosa es el radio de percepción del sacudimiento del suelo y esto va a depender mucho en qué tipo de suelo nos encontremos o en qué parte del edificio”, manifestó.
No hay riesgo de tsunami
Respecto a la posibilidad de un tsunami, Hernando Tavera descartó ese escenario y explicó que, por experiencia y antecedentes, un sismo debe alcanzar aproximadamente una magnitud 7 para generar anomalías significativas en el nivel del mar.
“Con esta magnitud (5.0) no se genera tsunami”, afirmó.
En cuanto a la probabilidad de réplicas, el especialista señaló que podrían presentarse, pero serían de magnitud pequeña.
Finalmente, indicó que un sismo de magnitud 5 no genera inestabilidad de suelos ni activación de quebradas, escenarios que podrían evaluarse recién ante eventos de magnitud 6 o superiores.
En ese sentido, sostuvo que el reciente movimiento “nos recuerda dónde vivimos”, es decir, en un país altamente sísmico, donde debe fortalecerse de manera permanente la cultura de prevención.