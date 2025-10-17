"Que alegues haber actuado en legítima defensa y después digas que te robaron el arma no es congruente", señala penalista sobre Luis Magallanes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado comentó que es prematuro acusar a altos funcionarios | Fuente: RPP

El abogado penalista Vladimir Padilla consideró que la defensa del suboficial de tercera Luis Magallanes, quien fue sindicado como el responsable de disparar y causar la muerte de Eduardo Ruiz Sanz tras la marcha del último miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima, resulta contradictoria si se tiene en cuenta que alega haber actuado en legítima defensa y luego indica que el arma fue robada.

"El que tú alegues que has actuado en legítima defensa y después digas que se te perdió o te robaron el arma no es congruente. Hay una contradicción", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Si te quedas solamente con el video, en realidad no lo ayudaría en nada y habría aceptado el disparo y habría aceptado la muerte del chico", agregó.

Como se recuerda, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que fue Magallanes quien disparó el arma en la Plaza Francia.

Es prematuro acusar a altos funcionarios

En otro momento, el abogado comentó sobre una posible responsabilidad de los altos mandos de la Policía Nacional y mencionó que la responsabilidad penal puede extenderse hasta el comandante general y el presidente, dependiendo de las ordenes recibidas sobre cómo manejar las movilizaciones.

Sin embargo, Padilla enfatizó que es prematuro acusar a altos funcionarios sin pruebas claras de un propósito deliberado de represión.

Por lo pronto, la Fiscalía tiene 48 horas para decidir si formaliza una investigación contra Magallanes. Según su opinión, el cargo que podría enfrentar es el de homicidio calificado, ya que, según dijo, se le acusa de haber actuado con alevosía.