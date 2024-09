Una mujer fallecida y varios intoxicados: Esta es la situación por incendios forestales en Lambayeque y Cajamarca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La mujer que había resultado afectada con quemaduras en el incendio forestal que afecta a localidad de Incahuasi en la zona altoandina de Lambayeque, murió este domingo tras no superar la gravedad de sus heridas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de este departamento del norte del país.

La víctima, una campesina de aproximadamente 40 años, sufrió quemaduras en el 95 % de su cuerpo; y en un primer momento fue auxiliada en el centro de salud de Incahuasi, pero por la gravedad de su salud fue trasladada de emergencia al Centro Referecial de Ferreñafe, donde falleció.

El humo también afectó a unos 19 comuneros en la misma zona, quienes resultaron intoxicados. A este grupo de personas se les atendió en el centro de salud de Ferreñafe, pero fueron dados de alta tras verificarse que estaban fuera de peligro.

El jefe del COER Lambayeque Melvi Rodríguez informó que dos aviones Spartam de la Fuerza Aérea del Perú se trasladaron a la zona del incendio con una carga de 5 mil litros de agua, así como una brigada de Policías para ayudar a sofocar las llamas.

Vanesa Siapo, directora ejecutiva de Salud de Lambayeque, informó que el centro de salud de Ferreñafe fue reforzado con 8 balones de oxígeno y brigadas de médicos y enfermeras para atender a la población que resulte afectada.

Incendios en Jaén

Debido a las condiciones climáticas adversas, las operaciones aéreas para combatir el incendio forestal en San José del Alto, provincia de Jaén, región Cajamarca, se han visto seriamente afectadas.

Según informó el Ministerio de Defensa del Perú (Mindef), hace dos días un avión C-27J Spartan de la Fuerza Aérea despegó con el objetivo de ayudar a sofocar el fuego, pero la presencia de bruma, neblina y humo en las cumbres de los cerros impidió el lanzamiento de agua sobre la zona afectada, ya que representaba un riesgo para la tripulación.

Ayer, sábado, un helicóptero de la Fuerza Aérea también se vio impedido de realizar la descarga de agua debido a las mismas condiciones meteorológicas.

Más de 15 días de incendios forestales en Jaén

El distrito de San José del Alto padece un incendio forestal desde hace más de quince días, el cual se ha extendido hasta ocho caseríos.

El fuego ha arrasado zonas agrícolas y áreas boscosas en localidades como Buenos Aires, La Laguna, Loma Lacera, y Nueva Libertad, entre otras. Además, parte del Área de Conservación Regional ha sido consumida por las llamas.

Hasta el momento, según cifras de la Agencia Agraria Jaén, se estima que han sido destruidas 18 hectáreas de cultivos de café, 2 hectáreas de plátano, y 4 hectáreas de pastos cultivados. Estas pérdidas afectan significativamente a los agricultores locales, quienes dependen de estas cosechas para su subsistencia.

Condiciones climáticas propicias para incendios forestales en otras regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, hasta el próximo miércoles 11, existen condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales, de moderada a extrema intensidad, en la sierra central y en la selva peruana.



El aviso del Senamhi alertó que se espera que continúe la ausencia de lluvias y la disminución de la humedad e incremento de la temperatura diurna en las regiones de Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali.



En ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó no encender fuego cerca de bosques ni pastizales, no quemar residuos vegetales y asegurarse de que no exista posibilidad de reavivar el fuego al apagar fogatas.