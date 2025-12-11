Universidades creadas por el Congreso registran ejecución presupuestal mínima y demora en su implementación

Universidades nuevas presentan baja ejecución presupuestal para asegurar su implementación. | Fuente: RPP Data

Congresistas promotores de nuevas universidades responden sobre baja ejecución presupuestal

RPP Data llegó hasta el Congreso de la República para buscar a los parlamentarios que promovieron la creación de estas universidades y consultarles qué opinaban sobre la demora en la implementación, pero la mayoría no se encontraba de forma presencial en el palacio legislativo.

A quien sí encontramos fue a Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, quien promovió la creación de tres nuevas universidades públicas, incluida la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo en Cajamarca, región a la que pertenece. Esta universidad cuenta con 1.6 millones de soles de presupuesto para este año y, hasta el cierre de esta nota, había conseguido un avance del 56.7%.

Al ser consultado por esta demora, el parlamentario señaló que se debe a todos los pasos administrativos que se deben seguir y a la demora del depósito del dinero. "Desde enero [la universidad] comenzó a pedir [el presupuesto] al Ministerio de Economía y al Ministerio de Educación, que son quienes convergen en este tema. Se demoraron en hacer las coordinaciones internas y recién designaron el presupuesto en setiembre. Uno puede decir 'ah, desde enero no han gastado', pero no es eso, sino que hay una serie de actos administrativos internos que seguir", señaló para RPP.

El parlamentario también agregó que él "tenía que ir a reuniones con estos ministerios, porque había una comisión de ciudadanos que eran bien insistentes y venían a buscarnos. Si yo no hubiera ido de repente, Cutervo estuviera igual que las otras universidades que me menciona en la baja ejecución".

Sobre las demás universidades que presentan demora en la ejecución, y que él también promovió, señaló que no estaba de acuerdo con crear más instituciones, pero que aun así tuvo que votar a favor.

"Sí, yo también en ese último dictamen que hubo de 20 universidades no estuve muy de acuerdo también, porque técnicamente ya no podemos poner universidades en todos los distritos, que es el caso de Puno. Sin embargo, los congresistas de esa región impulsaron esto y nosotros apoyamos, primero porque son de nuestra bancada y segundo porque sí creemos en la educación. Pero imagínese... si yo voto en contra de una de ellas, no podría realmente (...) todos han votado en a favor, hubiera sido el único", reconoció.

En el caso del congresista Guido Bellido, quien inicialmente perteneció a las bancadas Perú Libre, Perú Bicentenario y ahora es parte de la bancada Podemos Perú, promovió cuatro universidades. Ante la consulta de qué opinaba sobre la baja ejecución, respondió que no es responsabilidad del Congreso, porque el Parlamento crea las instituciones, pero no se encarga de implementarlas.

"Lo que se tiene que ver es ahí la acción que debe tomar la autoridad local, la autoridad regional con el Ministerio de Educación. O sea, la tarea está en ellos. Lo que hacen o dejan de hacer ellos ya no es competencia nuestra. La labor legislativa se enmarca a ello. Lo demás le corresponde al Ejecutivo, pero la población está pendiente de cada una de las universidades y estarán fiscalizando, seguramente", señaló.

Le consultamos si, como congresistas promotores de estas universidades no realizan algún seguimiento, y respondió que "lo que hay que ver es quiénes son los de la comisión organizadora" y que "si no han podido ejecutar es porque seguramente han tenido inconvenientes, es todo un proceso no es de la noche a la mañana".

También buscamos al congresista Waldemar Cerrón, de la bancada de Perú Libre y promotor de otras cuatro universidades que registran baja ejecución presupuestal; sin embargo, no se encontraba en el parlamento y tampoco respondió a nuestras solicitudes.

Congresista Bellido responde sobre demora en ejecución de presupuesto de universidades nuevas. | Fuente: RPP

El rol de las comisiones organizadoras

Los primeros pasos para implementar una nueva universidad están a cargo de una comisión organizadora, que es designada por el Ministerio de Educación e integrada por tres miembros: el presidente, el vicepresidente académico y el vicepresidente de investigación. Ellos se encargan de elaborar y aprobar el estatuto, los reglamentos y los documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, según indica el Minedu. En este primer paso de implementación de la universidad, se debe contratar personal, sobre todo, administrativo para solicitar mobiliario, local para la oficina y realizar trámites.

¿Qué responden los representantes de las universidades sobre la demora? Walter Ayala, presidente de la comisión organizadora de la Universidad Autónoma de Chupaca en Junín, que presenta solo un 19% de avance a menos de un mes de acabar el año, explicó que se debe a que el Ministerio de Educación y de Economía entregaron tarde el dinero.

"Nosotros presentamos el 20 de mayo el presupuesto, pero el 31 de octubre recién nos lo dan. Ahora recién tenemos posibilidad de hacer los gastos. No teníamos ningún escritorio; sin embargo, ahora ya estamos comprando los escritorios, hemos comprado los materiales de oficina. Dice que estamos en plena ejecución, sí posiblemente, pero vamos a cerrar el año con el 85% y el 90% de ejecución presupuestal", prometió Ayala.

La misma situación ocurre en el caso de la Universidad Fronteriza Autónoma de Yunguyo. Marcelino Araníbar, docente y presidente de la comisión organizadora de esta universidad, lo detalló. "Sale baja ejecución en el MEF, pero ya hemos certificado más de 180 mil soles [es decir, definido en qué se van a utilizar para que se pueda avanzar]. Estos gastos son de implementación esencial, por ejemplo, mobiliario, computadora, pago al personal también. El dinero se nos ha otorgado solo para tres meses, octubre, noviembre y diciembre, pero llegó el 31 de octubre, entonces prácticamente nos quedan solo dos meses para hacer uso del presupuesto", comentó.

Además, Araníbar agregó que para el próximo año ya aseguraron un presupuesto de aproximadamente 5.3 millones de soles para continuar la implementación de la universidad.

RPP Data solicitó una entrevista al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía, pero respondieron que no contaban con un vocero.

¿La creación de nuevas universidades era el camino?

Para Jorge Mori, director ejecutivo del Centro de Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior (CAPPES), la respuesta es que no. "A estas universidades les va a tomar siete años poder iniciar la ejecución de su presupuesto porque es muy complejo. Debes contratar personal para poder hacer los expedientes de inversión pública para la infraestructura, alquilar una oficina, conseguir equipos, luego ejecutar en toda la maquinaria del Estado y eso va a tomar tiempo", explicó.

En esa línea, el experto en educación superior sostuvo que todas estas evidencias reflejan que las decisiones fueron tomadas sin criterio técnico ni planificación. "Es parte de toda la irresponsabilidad que el Congreso ha tenido justamente porque al tener universidades distritales no tienes la capacidad de poder contratar personal especializado en esos lugares. Por eso se necesitaba que el presupuesto de esas universidades nuevas vaya a las públicas regionales [y hacer filiales] que sí tienen el músculo administrativo y mucha mayor capacidad institucional de poder aprovechar y ejecutar ese presupuesto", mencionó.

Además, agregó que esta situación augura atrasos que van a terminar demorando el inicio de estas universidades. "Si están así en temas administrativos, imagínate qué pasará cuando busquen investigadores académicos. Se va confirmando que estas universidades son inviables, si las universidades que fueron creadas en 2006 y 2011 todavía tienen dificultades para contratar a docentes de especialidades, ya es una señal que confirma lo que decíamos: que estas nuevas universidades iban a hacer mucho daño al sistema y que iban a generar frustración en la juventud local universitaria", afirmó.

Un año después de su creación, las universidades creadas como emblema de expansión educativa no cuentan con infraestructura y registran una ejecución presupuestal mínima. Lo que sí muestran es un origen asociado a decisiones políticas apresuradas y sin sustento técnico. El costo de esa brecha recae en los jóvenes de las regiones, para quienes la promesa de educación pública de calidad continúa siendo una deuda pendiente del Estado.