Congreso de la República: aumentan a casi 200 los proyectos de ley que buscan crear universidades en el país

Desde que los congresistas de la República iniciaron sus funciones en el 2021 hasta el cierre de este informe, han buscado crear cerca de 50 nuevas universidades en diversas regiones y provincias del Perú.

De los casi 200 proyectos que presentaron para hacerlo, 89 mencionan la creación explícita de universidades -incluso hay varios que se duplican- y otros 80 declaran de interés nacional la necesidad de que se creen, mientras que 22 buscan cambiar la denominación de escuelas nacionales a universidades, de acuerdo con un reporte realizado por el Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES).

"El Congreso en este momento está en una vorágine de presentación de proyectos de ley y creación de nuevas universidades que traería perjuicios más que beneficios al sistema educativo porque se está jugando con la ilusión y los proyectos de vida de miles de jóvenes que quieren acceder a una educación universitaria de calidad”, opina Jorge Mori, especialista en educación superior y director de CAPPES.

Crear una universidad en solo dos meses

Durante este periodo congresal, hasta la publicación de este informe, ya se ha logrado aprobar la creación de siete nuevas universidades: la Universidad Nacional de Carabaya en Puno, la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo y Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola en Cajamarca, la Universidad Nacional de Tecnológica de Chincha en Ica, la Universidad Nacional Perla del Vilcanota y la Universidad Nacional del Vraem en el Cusco.

Además, se ha cambiado la denominación de tres escuelas nacionales a universidades: la Universidad Autónoma de Bellas Artes, Universidad Nacional de Folklore José María Arguedas y Universidad Nacional de Arte Escénico, todas en Lima.

El pasado 4 de julio se creó la Universidad Nacional Fronteriza de Yunguyo en Puno con la firma de la presidenta Dina Boluarte en el Diario Oficial El Peruano. “El Gobierno, al promulgar la ley que crea la Universidad Nacional Fronteriza de Yunguyo, ratifica su voluntad de apoyar a las universidades nacionales e invertir en la educación”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.



Cabe resaltar que el proyecto de ley que propuso crearla vino de la bancada de Perú Libre y se ingresó al portal del Congreso de la República el 9 de mayo de este año, solo dos meses atrás. ¿Es posible construir o decidir construir una universidad en tan poco tiempo?

"Se debe tener en cuenta que los proyectos [que crean universidad o instituciones] deben contar con estudios técnicos que amparen su viabilidad, su pertinencia económica, social o si se van a tener los recursos para la operación, mantenimiento y funcionamiento", explica Karla Gaviño docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

La experta detalla que para este tipo de iniciativas es fundamental tener análisis técnicos que garanticen que será una obra de utilidad y que deben coordinarse directamente con el Ministerio de Educación. "Si estas normas no vienen acompañadas de ese análisis previo, lamentablemente pueden generar aspiraciones y expectativas [en la población] que no necesariamente van a llegar a buen puerto", comenta.

Historia repetida

Las bancadas que más proyectos han presentado son Perú Libre con 60, Perú Bicentenario con 33 y Acción Popular con 22 que, entre las tres, suman más de 100 propuestas de creación de universidades en regiones como Puno, Junín y Cusco, entre otras.

Esta ola de propuestas ya se ha visto años atrás, pero con diferentes protagonistas. De acuerdo con el análisis de CAPPES, entre el 2007 y 2011 se aprobó la creación de 13 nuevas universidades públicas en provincias; sin embargo, el resultado no fue el más óptimo, comenta el especialista en educación Jorge Mori.

"[Para empezar] desde que una universidad pública es creada hasta que entra en funcionamiento pueden pasar cerca de siete años, porque tiene que conseguir presupuesto, infraestructura, licenciamiento de la Sunedu. [Si se demora en funcionar ese tiempo] vamos a tener siete promociones más de quinto de secundaria sin poder acceder a educación superior. Definitivamente no es la ruta más rápida", detalla.

Mori agrega que, de acuerdo al estudio realizado por CAPPES, la mayoría de las universidades creadas entre el 2007 y 2011 no lograron cubrir ni el 10% de la demanda de matrícula de su departamento; es decir, no cumplieron con la expectativa de los estudiantes. "Estas instituciones no pasan de los 1,500 o 2,000 alumnos porque la aspiración que tienen los jóvenes de una localidad es migrar hacia una oferta que les garantice calidad", detalla.

Por su parte, el experto en políticas públicas de educación superior, Paul Neira, reafirma que hay dinámicas ya identificadas en las cuales "los estudiantes se suelen mudar a las capitales de su región para estudiar en universidades nacionales de renombre que ya tienen muchos años y que, además están licenciadas".

Según el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), hasta la fecha hay 49 universidades públicas licenciadas. "El Estado, además, no tiene más fondos para sostener universidades públicas con los niveles de calidad que requieren. Estamos ante un [posible] escenario en el cual le vamos a quitar presupuesto a universidades [ya licenciadas] para dárselo a universidades recién creadas y no es lo más inteligente", puntualiza Neira.

Fortalecer las universidades ya existentes

Solo tres de cada 10 jóvenes que egresan del colegio logran matricularse en una universidad o instituto superior, según la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). ¿Crear más universidades es la solución?

"Lo que hay que hacer es fortalecer la calidad de las buenas universidades y ampliar la cobertura de carreras para que reciban más estudiantes. En nuestro país ya hemos aprendido que no necesariamente dar más es mejor", sugiere Neira.

El experto indica, además, que si un proyecto de ley que crea una universidad se llega a aprobar y se publica en el Diario Oficial El Peruano, tiene carácter mandatorio para el Ministerio de Educación (Minedu); es decir, se tiene que realizar. "La única opción que le queda [al Ministerio] es nombrar la comisión organizadora para elaborar los expedientes [técnicos] de manera prolija, de tal forma que cumplan con las condiciones básicas de calidad [para crear estas universidades]", agrega.

Por su parte, Mori propone que otra de las opciones para cubrir la demanda de estudios superiores es asignar recursos para que las universidades públicas ya existentes en las capitales de las regiones puedan crear filiales [en otras provincias] o promover nuevas facultades de otras carreras para ofrecer programas semipresenciales o a distancia. "Esa coordinación la tiene que hacer el Minedu, pero lamentablemente [lo que hace es] celebrar esta creación masiva de universidades públicas, incluso en contra de la opinión técnica de sus propias direcciones", advierte.

Los estudiantes peruanos buscan una oferta educativa de calidad. Es responsabilidad de nuestros representantes en el Congreso de la República, y en el Ministerio de Educación, implementar medidas que sean realmente eficientes y que piensen en el futuro laboral de los jóvenes en todo el Perú.