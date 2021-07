En el Perú, la vacuna más usada es la Pfizer. Hasta ahora se han aplicado casi 10 millones de dosis. Le sigue Sinopharm con casi 2 millones. | Fuente: Cortesía

Hasta el 26 de julio, 4 millones 453 mil personas en el Perú ya contaban con las dos dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) del Ministerio De Salud. La vacunación avanza en el país, aunque ese progreso no es igual en todas las regiones. Algunas inmunizan más rápido que otras. ¿Por qué?

RPP Noticias consultó con diversas voces en busca de respuestas que expliquen, por ejemplo, por qué Tacna es la región que vacuna con más rapidez. De hecho, en esta región fronteriza con Chile, ya están aplicando dosis a mayores de 28 años: su avance es mejor que el de Lima por citar un caso.

Juan Carlos Carbajal Soto, miembro de OpenCovidPerú, explica que el hecho de que una región muestre un progreso en comparación con otras, tiene que ver con la gestión de cada dirección regional de Salud y la información que tienen que dar a la población. No importa la vacuna que te pongan, sino que la personas se vacunen, aseguró.

Lima y Tacna son las regiones en las que más personas han sido vacunadas en proporción a su población, con una cobertura mayor al 67% con al menos una dosis. En el caso de Tacna, la velocidad en la vacunación le ha permitido avanzar, al menos hasta el 27 de julio, a los mayores de 28 años, mientras que, en el resto del país, en promedio, se avanza recién con el grupo etario de 50 a 59 años.





Tacna, un coche empujado por todos

La región Tacna ocupa el puesto 21, de 25 regiones, en cuanto a tamaño, con 16 075, 89 km2. Regiones como Lima, Piura, Áncash, Huánuco, Junín o Arequipa, por citar algunos ejemplos, la duplican o hasta triplican en cuanto a extensión. A priori, es un factor que le favorece, aunque hay más.

“Es una región pequeña, el 90% de la población está concentrada en la ciudad, propiamente. Otro punto a favor es que se trabajó en forma organizada y planificada con las diferentes instituciones de salud: la red de salud Tacna, el seguro social, EsSalud, el hospital Hipólito Unanue. Hemos trabajado de forma conjunta con las municipalidades distritales y provinciales, los policlínicos, tanto el militar como los policlínicos de la policía”, dijo Óscar Galdós, director regional de Salud de Tacna.

Galdós explicó además que, de seguir a ese ritmo, esperan tener 270 mil personas con las dos dosis en la primera semana de setiembre. Con ello, lograrían tener protegida a más del 80% de su población y se alcanzaría la ansiada inmunidad de rebaño.







El 10% de la población de Tacna vive en zonas rurales, lo cual facilita que el grueso de los habitantes, asentados en la zona urbana, accedan con mayor facilidad a las dosis. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Diresa Tacna

Loreto: la zona rural



Aun así, Juan Carlos Carbajal Soto aclara que tener poca población no garantiza el éxito de vacunar más rápido.

“Uno ve regiones como Tacna que están muy avanzadas, más allá de la población que tiene. Pero hay regiones que tienen menor población que Tacna y están muy atrasadas. Habla del poder de la gestión de la dirección de Salud y del poder de convencimiento a la población”, consideró.

La otra cara de la moneda son las regiones de Puno y Loreto, por ejemplo, cuya cobertura de vacunación es menor al 33% con al menos una dosis. Carlos Calampa, director regional de Salud de Loreto, explicó que están rezagados porque el Minsa "no les permite" bajar el rango de edad de la población y porque es complicado navegar por los ríos para vacunar a los ciudadanos de comunidades que viven en medio de la Amazonía.

“Lo que nos quedaría pendiente es seguir trabajando en la parte rural, no en la parte urbana. No tendríamos problemas. En la parte rural tiene que hacerse este trabajo mucho más lento. No olvidemos que las vaciantes de los ríos ya están en pleno proceso. Iba a ser difícil entrar a quebradas y a otros afluentes. Porque para nosotros va a ser un problema, realmente”, indicó Calampa.



Además, Loreto, así como otras regiones que principalmente abarcan territorios selváticos están en la cola del avance de la vacunación según las dosis entregadas. Es decir, es un factor que mide cómo una región aprovecha o aplica las vacunas según le vaya llegando.



Ucayali, por ejemplo, solo ha aplicado el 48.6 % de las 225 466 dosis que le han llegado. Loreto solo el 54.9 de las 345 848; mientras que Amazonas (60.3%), Madre de Dios (60.8%), Huánuco (68.9%) y Ayacucho (70.2%). Al otro extremo, como buenos ejemplos figuran Lima, Junín y Callao por encima del 90%. Estos datos son del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (Cenares), actualizados al 23 de julio.





Carlos Calampa, director regional de Salud de Loreto, justifica el lento avance de la vacunación en su región por lo difícil que es llegar a las comunidades nativas, las brigadas tienen que navegar por los ríos de la Amazonía. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Diresa Loreto

"Velocidad de vacunación"



El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, indicó que en el caso de Puno se llevan reuniones con los funcionarios de Salud para ayudarlos en la cobertura y que incluso en la zona de Desaguadero se trabaja junto a sus pares de Bolivia.

Gustavo Rosell explicó que la vacunación en el Perú tiene tres escenarios debido a su geografía y su ubicación demográfica y por eso no todas las regiones pueden avanzar en forma simultánea.

“Uno de los escenarios es la gran capital (Lima) con el Callao, el siguiente escenario es las grandes metrópolis, las zonas urbanas, y por último las zonas rurales, donde la vacunación es distinta. Las zonas de Madre de Dios, en las zonas de Ucayali no se vacuna por grupo etario. Cuando se ingresa a esas zonas, se vacuna a partir de 18 años en adelante y aparte hay que hacer un trabajo con el Ministerio de Cultura en las zonas de pueblos indígenas. Es decir, la velocidad en estos lugares, incluyendo Loreto, es distinta a la vacunación en las zonas urbanas", explicó Rosell.

Mientras tanto, tras la gran acogida de las vacunatones en Lima y otras regiones, como Tumbes, Cusco y Junín, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha afirmado que, si se mantiene el ritmo de vacunación con el próximo gobierno de Pedro Castillo, antes de fin de año ya se debería tener a la población mayor de 12 años inmunizada contra la COVID-19.



