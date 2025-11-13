Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ignacio Buse vs. Gustavo Heide: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos del Challenger de Montevideo?

Ignacio Buse la raqueta peruana que va por las 'semis'.
Ignacio Buse la raqueta peruana que va por las 'semis'. | Fuente: Difusión
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Sigue los detalles del partido entre Ignacio Buse y Gustavo Heide por el Challenger de Montevideo, en Uruguay.

Ignacio Buse vs. Gustavo Heide: EN VIVO: se enfrentan este viernes 14 de noviembre en la pista central del Carrasco Lawn Tennis Club, en Montevideo (Uruguay). El partido corresponde a los cuartos de final del Challenger de Montevideo 2025 y se jugará a las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por la señal streaming de ATP Tour. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Ignacio Buse vs Gustavo Heide: ¿cómo llegan a los cuartos de final del Challenger de Montevideo 2025?

Ignacio Buse llega a esta instancia del Challenger de Montevideo al imponerse en octavos por 6-2, 2-6 y 7-6 al lituano Vilius Gaubas. Por su parte, el brasileño Gustavo Heide superó 2-1 al estadounidense Emilio Nava.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Heide EN VIVO por cuartos de final del Challenger de Montevideo 2025?

El partido Ignacio Buse vs. Gustavo Heide, correspondiente a cuartos de final del Challenger de Montevideo (Uruguay Open), se jugará este viernes 14 de noviembre en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club.

A qué hora juegan Buse vs Heide EN VIVO por octavos de final del Challenger de Montevideo 2025?

  • En Perú, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 11:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 1:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 1:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 11:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 11:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 1:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 2:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 2:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 3:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 3:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 2:30 p.m.

¿Dónde ver el partido Buse vs Heide EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse y Gustavo Heide se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). El Uruguay Open va para Lationamérica mediante Disney+ Premium y ESPN. También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Ignacio Buse Más tenis tenis en vivo Challenger de Montevideo

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Más Tenis

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA