Ignacio Buse vs. Gustavo Heide: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos del Challenger de Montevideo?

Ignacio Buse vs. Gustavo Heide: EN VIVO: se enfrentan este viernes 14 de noviembre en la pista central del Carrasco Lawn Tennis Club, en Montevideo (Uruguay). El partido corresponde a los cuartos de final del Challenger de Montevideo 2025 y se jugará a las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por la señal streaming de ATP Tour. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Ignacio Buse vs Gustavo Heide: ¿cómo llegan a los cuartos de final del Challenger de Montevideo 2025?

Ignacio Buse llega a esta instancia del Challenger de Montevideo al imponerse en octavos por 6-2, 2-6 y 7-6 al lituano Vilius Gaubas. Por su parte, el brasileño Gustavo Heide superó 2-1 al estadounidense Emilio Nava.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Heide EN VIVO por cuartos de final del Challenger de Montevideo 2025?

El partido Ignacio Buse vs. Gustavo Heide, correspondiente a cuartos de final del Challenger de Montevideo (Uruguay Open), se jugará este viernes 14 de noviembre en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club.

A qué hora juegan Buse vs Heide EN VIVO por octavos de final del Challenger de Montevideo 2025?

En Perú , el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 11:30 p.m.

, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 11:30 p.m. En Uruguay , el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 1:30 p.m.

, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 1:30 p.m. En Brasil, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 1:30 p.m.

En Colombia, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 11:30 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 11:30 p.m.

En Chile, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 1:30 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 2:30 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 2:30 p.m.

En Argentina, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 3:30 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 3:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs Gustavo Heide comienza a las 2:30 p.m.

¿Dónde ver el partido Buse vs Heide EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse y Gustavo Heide se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). El Uruguay Open va para Lationamérica mediante Disney+ Premium y ESPN. También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.