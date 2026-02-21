¿Estamos ante un Niño Costero? Emergencias por lluvias dejan desbordes de ríos, restricciones viales y más de 50 muertos

Más de 9 000 damnificados y cerca de 85 000 afectados es el saldo que está dejando desde enero las emergencias por lluvias en el Perú, marcadas por las intensas precipitaciones, desbordes de ríos y huaicos en el sur y el norte del país, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En Enfoque de los Sábados, el jefe del Indeci, Luis Arroyo Sánchez, informó que las regiones más afectadas por las constantes lluvias son Madre de Dios, Piura, Junín, Ucayali, Cusco, Ica, Cajamarca, Lambayeque, Amazonas y Arequipa.

Además, la cifra de fallecidos asciende a 51 por distintas causas derivadas de la emergencia, como tormentas eléctricas, derrumbes y desbordes de ríos.

En los últimos días, la región Arequipa ha sido golpeada severamente por fuertes lluvias, que dejaron inundaciones y activaron todas las torrenteras de ‘La Ciudad Blanca’.

Uno de los sectores más afectados fue la torrentera ‘Los Incas’, ubicada frente a la Universidad Continental, donde estudiantes y trabajadores permanecieron a la espera de que disminuyera el caudal para poder salir con seguridad.

Intensas lluvias acompañadas de granizadas y tormentas eléctricas sorprendieron a diversos distritos de ArequipaFuente: RPP

La torrentera ‘El Chullo’, en la cooperativa San Agustín (Yanahura, Arequipa), también se rebalsó y las aguas arrastraron a una mujer y una menor de edad, quienes, afortunadamente, fueron rescatadas por sus vecinos.

El Terminal Terrestre de Arequipa también resultó inundado debido al ingreso del caudal de la torrentera, lo que obligó a suspender temporalmente la salida de buses interprovinciales.

Las emergencias por lluvias han ocasionado que el Poder Ejecutivo declare en emergencia a un total de 707 distritos a nivel nacional.

“Nosotros, como Indeci, estamos siempre articulando con todas las autoridades, con todas las autoridades regionales, municipales, los sectores también, y tenemos reuniones periódicas para ver esta problemática, porque esto, definitivamente, va a continuar por lo menos en marzo”, declaró el jefe de Indeci, Luis Arroyo.

¿Estamos ante un Niño Costero?

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha activado el estado de alerta de El Niño Costero, un fenómeno climatológico que se presentaría en nuestro país a partir de marzo y persistiría hasta mediados de noviembre.

El Niño Costero es un evento climatológico que se caracteriza por el calentamiento anómalo y persistente de la temperatura superficial del mar en la región del Océano Pacífico, en una zona conocida como El Niño 1+2, que comprende a la costa norte del Perú y Ecuador.

Hablar del Niño Costero trae a la memoria los estragos que ocasionó este fenómeno en el 2017. Según reportes oficiales del Indeci, el fenómeno dejó un saldo de 162 personas fallecidas, 500 heridas y 19 desaparecidas; así como un total de 66 093 viviendas destruidas y 371 370 casas afectadas.

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), actualmente hay 1.3 millones de personas en todo el Perú que se encuentran en riesgo muy alto de inundaciones por desborde de ríos, así como 515 000 hectáreas agrícolas en riesgo muy alto de afectación, de las cuales 117 000 se encuentran en Piura.

En Enfoque de los Sábados, el especialista en Gestión de Riesgos, doctor Eduardo González Prada, señaló que, de acuerdo con registros de la Nasa, el Perú ya experimenta los efectos de un Niño Costero de “manera sostenida”.

“De manera simultánea y un poco atípica, se ha incrementado también las temperaturas del sur del Perú, lo que estaría asociado en el incremento de las lluvias en la zona costera de Arequipa”, indicó.





González Prada advirtió que el impacto de las lluvias intensas será mayor a causa del Niño Costero, por lo que llamó a tomar las “previsiones inmediatas” para las próximas semanas.

“Con el nivel de incremento de las temperaturas… podemos prever que, de continuar este fenómeno evolucionando hacia la costa central, se van a volver a activar las quebradas, inclusive la ciudad de Lima, como ha sucedido en años anteriores, en el 2023 y el 2017, por ejemplo, en Punta Hermosa”, alertó.

Más de diez carreteras con tránsito restringido

El vocero de la Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran), Ronald Power, informó que actualmente hay 16 carreteras a nivel nacional que presentan tránsito restringido por incidencias pluviales.

El funcionario detalló que en la región Ica se mantienen vías restringidas, en Ocucaje y en el distrito de Santiago, donde el tránsito se encuentra clausurado.

Por otro lado, en Cajamarca, en el kilómetro 153 de la Carretera Longitudinal de la sierra norte, en Cutervo, las vías se encuentran interrumpidas debido a la activación de quebradas

Asimismo, indicó que se han registrado daños en la plataforma vial en la ruta Huaraz–Huántar, en la región Áncash, y afectaciones en la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, por activaciones de quebradas debido a las lluvias que azotan la zona.

Power remarcó que la Sutran cuenta con un mapa interactivo que permite conocer en tiempo real el estado de afectación de las vías nacionales, para que los ciudadanos y transportistas tengan en cuenta la información al movilizarse por las carreteras.

A raíz de la situación crítica por las lluvias, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la necesidad de articular intervenciones multisectoriales para enfrentar las emergencias y desastres.